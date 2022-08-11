В Тольятти обследуют школы на соответствие нормам дорожной безопасности

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В составе комиссии совместно с другими надзорными органами участвуют сотрудники Госавтоинспекции, которые проверяют условия для обучения учащихся правилам дорожного движения. В ходе проведения обследования проверяются уголки безопасности, стенды с безопасным маршрутом движения учащихся «дом-школа-дом», учебно-тренировочные площадки и кабинеты по изучению правил дорожного движения, информационные стенды для родителей.

Дорожные полицейские не только проверяют наличие вышеперечисленного, но и оказывают практическую помощь образовательным организациям в подборе материала для обучения детей основам безопасного поведения на дороге.