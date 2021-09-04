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В Свердловской области проспавший 1 сентября совсем молодой учитель не будет уволен

4 сентября 2021 14:11
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Но с классного руководства его и сняли.

В Свердловской области проспавший 1 сентября совсем молодой учитель не будет уволен

Фото:    РИА Новости / Виталий Аньков

Учителя в Нижнем Тагиле, проспавшего 1 сентября, увольнять не будут, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, передает РИА Новости.

"Прочитал, что в Нижнем Тагиле совсем молодой учитель 1 сентября не пришел на линейку к своему классу, и разгневанные родители готовы были его съесть. На самом деле он только в этом году закончил педагогический колледж. Это его первый рабочий год, да еще и с классным руководством. Парень всю ночь готовился, а потом честно признался, что проспал. Конечно, увольнять учителя никто не будет, хотя с классного руководства его и сняли", - написал глава региона на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что школы год были на дистанционном обучении и только сейчас возвращаются к нормальной жизни.

"Всем тяжело перестраиваться, не только детям и родителям, но и педагогам. Давайте будем добрее друг к другу. Все мы просыпали. Да и я просыпал и школу, и институт, и на работу пару раз опаздывал. Уверен, ученики Александра уже через год с улыбкой вспомнят этот День знаний. А для учителя это тоже урок и ценный опыт", - подчеркнул Куйвашев.

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