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В стране проходит региональный этап первых всероссийских Просветительских игр

19 апреля 2022 15:48
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В первых всероссийских Просветительских играх Российского общества «Знание» участвуют более 41 тысячи школьников.

Со 2 по 30 апреля в стране проходит региональный этап первых всероссийских Просветительских игр для старшеклассников, которые организованы Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ. Это интеллектуально-спортивные соревнования, направленные на всестороннее развитие личности, которые дают возможность молодым людям попробовать свои силы в решении разных задач, сформировать привычку постоянно развиваться и учиться, мотивируют их на поиск новых знаний и добрые дела. 

На приглашение принять участие в состязаниях откликнулось много ребят: более 41 тысячи учащихся 9-11 классов и 1–2 курсов средних специальных учебных заведений уже зарегистрировались на официальном сайте igry.znanierussia.ru для участия. Прием заявок продолжается до 22 апреля.

К Просветительским играм присоединились все 85 регионов Российской Федерации, в том числе и Самарская область. 

«Российские школьники инициативные, решительные, и мы были уверены, что они захотят проявить себя в интеллектуально-спортивном состязании. Тем более, что цифровые технологии позволяют участвовать дистанционно, не отвлекаясь от учебы, после уроков и в выходные дни. А значит, можно получать настоящий драйв от новых знаний и добрых дел. И, конечно, очень заряжает ребят энергией возможность победить, чтобы попасть в сборную своего региона, отправиться в Москву на финальные состязания и побороться за звание чемпиона», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Чтобы участвовать в региональном этапе Просветительских игр, нужно до 22 апреля включительно зарегистрироваться на сайте Российского общества «Знание» и получить доступ к расписанию соревнований и рейтинговой таблице. 

Программа соревнований включает 8 состязаний по 6 трекам, участвуя в которых старшеклассники получают баллы в свой индивидуальный рейтинг. В треках «Наука и технологии» и «История» участники ответят на вопросы и выполнят интерактивные задания в полуторачасовых онлайн-викторинах. 

Главная задача в треке «Знание» – пройти квест: просмотреть в специальном разделе на сайте игр 24 просветительских фильма, снятых Российским обществом «Знание», и найти спрятанные в них числовые шифры. 

Онлайн-челлендж в Клипах VK в треке «Культура и искусство» поможет начать карьеру блогера. Нужно подготовить творческий видеоролик длительностью от 30 до 60 секунд, посвященный своему региону. Например, исполнить песню о родном городе или национальный танец, рассказать о любимом городе или нарисовать выдающегося человека из своего региона.  Яркие сюжеты уже можно найти в Клипах VK c хэштегом #ИграюсоЗнанием. 

Не менее увлекательным испытанием станут киберспортивные соревнования в треке «Спорт», которые проводятся совместно с Ассоциацией Компьютерного Спорта. Ребята играют в командные компьютерные онлайн-игры с участниками из своих регионов.  

Трек «Социальная ответственность» состоит из двух этапов. Первый организован совместно с всероссийским просветительским проектом «Моя страна – моя Россия», проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей» – ребята разрабатывают полезные образовательные и социально-экономические проекты, которые помогут развитию страны. Прием заявок на сайте конкурса moyastrana.ru закончится 24 апреля, к 29 апреля экспертное жюри выберет самые сильные проекты, за которые победителям будут начислены баллы.  

Второй этап трека «Социальная ответственность» – совместный с крупнейшей платформой добрых дел ДОБРО.РФ. Для прохождения этапа сначала необходимо изучить образовательные онлайн-лекции о волонтерстве, чтобы понять, как устроена эта деятельность. А после подготовки надо выбрать на онлайн-платформе одно из добрых дел в своем регионе и принять в нем участие в качестве волонтера.  

По итогам индивидуального зачета шесть лидеров от каждого региона объединятся в команду и смогут бесплатно отправиться на финальный этап Просветительских игр в Москву. Многоборье по интеллектуально-спортивным дисциплинам, где встрется 85 региональных сборных, а также по одной команде от Российского движения школьников, движения «Юнармия» и сообщества «Большая перемена», состоится 17-19 мая этого года в рамках федерального Просветительского марафона «Новые горизонты» на ВДНХ. Победителями станут 10 команд, набравших наибольшее количество баллов. 

Все 528 участников финала получат призы. Шестьдесят победителей из команд, вошедших в топ-10, станут обладателями путешествия мечты по самым красивым уголкам России в рамках проекта «Больше, чем путешествие». Остальные финалисты смогут совершить туристические поездки по стране. Также в числе наград призы от партнеров Просветительских игр и бонусы платформы «Другое дело», которые можно обменять на стажировки в ведущих отечественных компаниях.

 

Фото:   общество "Знание"

Еще одной наградой для финалистов интеллектуально-спортивных игр станет возможность лично пообщаться со спикерами федерального Просветительского марафона «Новые горизонты» Российского общества «Знание» – это выдающиеся эксперты из разных областей, которые будут делиться опытом, а также рассказывать о прошлом, настоящем и будущем нашей страны.

 

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