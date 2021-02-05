В СОУНБ начинается подготовка к «Тотальному диктанту» - 2021

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Самарская областная универсальная научная библиотека начинает открытые занятия по русскому языку, в рамках подготовки к Всероссийской образовательной акции «Тотальный диктант».

Проходить занятия по русскому языку в 2021 году будут в режиме онлайн (в группе Вконтакте vk.com/uroki_sounb) – в соответствии с требованием времени. Проводить их будут специалисты Центра поддержки и развития чтения СОУНБ, профессиональные филологи.

Расписание занятий на февраль

6.02 - «Призреть, но презирать: правописание приставок – ПРЕ/-ПРИ»;

20.02 - «Стеклянный, оловянный, деревянный и не только: правописание Н и НН в суффиксах».

Лекции будут опубликованы в группе vk.com/uroki_sounb. Для закрепления темы всем желающим будет предложено выполнить упражнения и отправить на проверку экспертам.

В Самаре, как и по всей России, «Тотальный диктант» будет проводится 10 апреля 2021 года в 8-й раз. Тотальный диктант - ежегодная общедоступная просветительская акция, которую реализуют в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). Цель акции — показать, что быть грамотным — важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Традиционно в Самарской областной универсальной научной библиотеке будет работать одна из площадок «Тотального диктанта» - 2021, а также у читателей и посетителей СОУНБ (в том числе виртуальных) будет возможность подтянуть свои знания, вспомнить самые сложные правила орфографии и пунктуации, воспользовавшись лекциями, упражнениями, проверкой экспертами заданий, а также фондами областной научной библиотеки.

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