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В школы запретят приносить яды, вирусы и беспилотники

28 ноября 2024 10:27
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В школы запретят приносить яды, вирусы и беспилотники

Минпросвещения предложило расширить систему безопасности для образовательных учреждений.

В школах появится типовая схема обеспечения безопасности, потенциальных нарушителей будут выявлять по новой системе, а в список опасных предметов, о приобретении которых учителями или школьниками нужно срочно уведомить полицию, войдут «патогенные биологические агенты» и беспилотники. Соответствующие поправки в постановление Правительства «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов Министерства просвещения» опубликованы во вторник, 26 ноября, на портале проектов нормативных правовых актов. «Парламентская газета» детально ознакомилась с документом.


Как отмечают авторы документа в пояснительной записке, новая редакция постановления, помимо прочего, расширяет полномочия самого Минпросвещения и органов власти субъектов. В частности, министерство планируется наделить полномочиями по утверждению типовой схемы безопасности школ по согласованию с Росгвардией, а также методики проведения проверок. Губернаторы же должны будут принимать решения об обеспечении безопасности учреждений дополнительного образования и частных школ.

Помимо этого, новая редакция правил меняет некоторые важные пункты, касающиеся порядка обеспечения безопасности школ.
Так, по-новому предложено изложить пункт, в котором идет речь о выявлении потенциальных нарушителей. Если раньше таковым считался тот, кто, например, скрытно фотографировал школу или снимал на видео, то теперь формулировку сделали более общей — съемку заменили на «проявление интереса». А вот пункт, в котором идет речь о фактах приобретения лицами, посещающими школу, оружия, боеприпасов или компонентов для самодельной взрывчатки, наоборот, расширили. В новой редакции вдобавок ко всему этому упомянуты также отравляющие и токсичные вещества, патогенные биологические агенты и беспилотники. О любом факте приобретения чего-то из этого списка нужно срочно сообщить в правоохранительные органы.


Также меняются правила для объектов четвертого класса опасности: согласно документу, это те объекты, в результате теракта на которых количество жертв составит от 501 до 800 человек. Если раньше они должны были оснащаться системой наружного освещения (без конкретики), то теперь такая система должна подсвечивать подходы к въездам на территорию, входные группы, сами здания по периметру и уязвимые и критические точки — одним словом, все, что может заинтересовать потенциального террориста. Кроме того, на таких объектах усиливается контроль за входами и выходами: если раньше там должны были стоять просто контрольно-пропускные пункты, то теперь они обязательно должны оснащаться системой контроля и управления доступом, чтобы двери можно было оперативно закрыть или, наоборот, открыть в случае массовой эвакуации.

Расширяется также перечень инженерных средств обеспечения безопасности. Так, по решению руководства школы в ней можно будет установить источники бесперебойного питания или резервные источники энергоснабжения, а также сооружения и средства, предусмотренные для объектов более высокого класса опасности. Предъявляются и новые требования к заборам, калиткам и внутренним дверям. Первые, в частности, должны быть такими, чтобы через них нельзя было ни перебраться, ни сломать, вторые — в обязательном порядке оснащаться замками, чтобы дверь можно было открыть или закрыть изнутри.


Как отметила в разговоре с «Парламентской газетой» председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова, грядущие нововведения можно в целом оценить позитивно, но останавливаться на них не стоит.

«Если мы говорим о безопасности школ, то прежде всего необходимо сосредоточиться на двух аспектах: физической охране и пунктах досмотра, — подчеркнула сенатор. — Охрану должны осуществлять только специализированные организации при наличии лицензии и средств противодействия, включая оружие. Досмотр же, на мой взгляд, должен проводиться специальными средствами, в том числе сканирующими, которые могли бы оперативно выявлять запрещенные предметы».

Проект постановления находится на стадии общественного обсуждения, которое продлится до 10 декабря.

 

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