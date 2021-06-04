В школе № 26 на 5-ой просеке стартует электронная запись

66

Начиная с 7 июня 2021 года, подать заявление о приеме во второй и последующие классы МБОУ Школы № 26 городского округа Самара на 2021-2022 учебный год можно через Портал образовательных. Такое решение было принято городским Департаментом образования для удобства родителей.

«Видя высокий спрос со стороны родителей для перевода детей в данное образовательное учреждение, Департаментом была проведена работа, направленная на предоставление возможности подачи заявлений в электронном виде», - пояснил и.о заместителя Главы городского округа Самара - руководителя Департамента образования Илья Осипов .

О процедуре подачи документов в электронном виде рассказали сегодня, 4 июня, родительской общественности. В заседании круглого стола приняли участие представители городской власти, Прокуратуры Октябрьского района, Самарской Губернской Думы.

«Вниманию родителей были представлены изменения в приеме заявлений во 2 - 8 классы, которые произойдут, начиная с понедельника. Электронная система для подачи заявлений используется не первый год и является традиционной для родителей первоклассников. Для удобства все инструкции размещены на сайте школы. Также принято решение о персональном обзвоне родителей, которые проявляли заинтересованность по вопросу перевода детей в данное учреждение», - отметил Илья Осипов.

Регистрация заявлений со 2 по 8 класс начинается 07 июня 2021 года с 8.00. На портале образовательных услуг появится кнопка «Регистрация заявления в школу № 26 г.о. Самара», с помощью которой можно самостоятельно заполнить форму заявления. Следует отметить, что для заполнения заявления необходимые такие документы, как паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребенка, документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства/месту пребывания.

«Технология подачи заявлений в электронном виде проста. Необходимо на портале образовательных услуг заполнить заявление. При этом авторизация на платформе государственных услуг не требуется. Из поданных заявлений, в зависимости от времени регистрации, будет сформирован реестр, в соответствии с которым в дальнейшем будет происходить зачисление в учреждение. Для удобства родителей предусмотрено ежедневное опубликование данного реестра на официальном сайте школы. Прием оригиналов документов будет осуществляться по установленному школой графику. Для информирования родителей мы задействуем все возможные ресурсы: сайт, социальные сети, обзвоны и т.д.», - рассказал директор МБОУ Школы № 26 г. о. Самара Анатолий Лазарев.

Важно отметить, что прежде местами обеспечиваются дети, проживающие на закрепленной за образовательным учреждением территории. Время предоставления подтверждающих документов не влияет на очередность. Тем родителям (законным представителям), которые уже получили справки из МБОУ Школы № 26 г.о. Самара по вторым и третьим классам, дополнительно подавать заявление в электронном виде на портале образовательных услуг не требуется.

«Ранее проводились родительские собрания, и у администрации школы есть представление о количестве детей, которые хотят прийти учиться. С учетом этих цифр сформировано достаточное количество классов. У школы есть потенциал для расширения», - пояснил Глава Администрации Октябрьского внутригородского района Александр Кузнецов.

Вопрос приема заявлений в образовательное учреждение находится на особом контроле.

«Главная задача школы – максимально обеспечить местами всех желающих, проживающих в данном микрорайоне. Никто не оставит родителей наедине с их проблемой. В случае необходимости с каждым родителем, ребенком вопрос будет решаться в индивидуальном порядке», - заключил Прокурор Октябрьского района города Самары Александр Левыкин.

В завершении встречи представители родительской общественности выразили слова благодарности.

«Очень приятно, что нас пригласили, подробно все объяснили. Электронная система подачи документов не только современная и удобная, но и прозрачная. Сайт школы постоянно обновляется. Сейчас все максимально доступно, максимально открыто. Будем ждать 7 числа для подачи заявлений», - отметили присутствующие родители.

Дополнительная информация о порядке предоставления документов размещена на официальном сайте школы по ссылке.