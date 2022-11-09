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В школах со следующего учебного года введут начальную военную подготовку

9 ноября 2022 16:22
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Занятия будут внеурочными.

Курс по начальной военной подготовке появится в школах со следующего учебного года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

"Сейчас он готовится, до 1 января мы его подготовим, затем пройдет апробация и школы его со следующего года могут использовать", — сказал он.

Занятия будут внеурочными, уточнили в пресс-службе министерства.

О том, что ведомство разрабатывает школьный курс по начальной военной подготовке, стало известно накануне.

Он должен войти в два новых модуля для предмета ОБЖ для старшеклассников. Их уже включили в проект основной общеобразовательной программы.

Школьники будут изучать строевую подготовку, средства индивидуальной защиты и оказание первой медицинской помощи, оружие и правила обращения с ним, основы стрельбы, использование и устройство ручных гранат. Кроме того, старшеклассники научатся действовать в современном общевойсковом бою, изучат состав и вооружение мотострелкового отделения на БМП, инженерное оборудование позиции солдата и узнают, что такое одиночный окоп.

Осенью сразу несколько сенаторов и депутатов Госдумы предложили вернуть начальную военную подготовку в школьное образование. Так, лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов обратился с этим вопросом в Минпросвещения и Минобороны. В военном ведомстве отметили актуальность инициативы и поддержали ее. В Минобороны подчеркнули, что считают целесообразным уделять на изучение предмета не менее 140 часов в последние два года обучения.

 

Фото:    РИА Новости / Кирилл Каллиников

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