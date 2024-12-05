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В школах Самарской области в декабре школьные звонки заменят новогодние мелодии из балета «Щелкунчик»

5 декабря 2024 11:55
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В школах Самарской области в декабре школьные звонки заменят новогодние мелодии из балета «Щелкунчик»

В декабре в образовательных учреждениях Самарской области вместо звонков будет звучать всемирно известная музыка из балета «Щелкунчик». 63 регион присоединился к федеральному проекту «Музыка вместо звонков», реализуемому Министерством просвещения РФ совместно с Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий.

Проект направлен на воспитание гармонично развитой личности и приобщение ребят к музыкальной культуре через знакомство с шедеврами выдающихся композиторов нашей страны.

Проект «Музыка вместо звонков» стартовал в российских школах в ноябре: весь месяц в образовательных учреждениях звучали отрывки из песен Александры Пахмутовой. Тема приурочена к 95-летию со дня рождения композитора. Началу проекта предшествовало онлайн-голосование, по итогам которого из 400 музыкальных произведений были выбраны четыре песни: «Орлята учатся летать», «Хорошие девчата», «Надежда» и «Трус не играет в хоккей». Мелодии для звонков исполнили и записали детские музыкальные коллективы из Самары, Москвы и Казани. 

Музыка вместо звонков будет звучать в школах на протяжении 2024/25 учебного года: в декабре звонки заменят музыкальные фрагменты из балетов Петра Чайковского, а с января по май 2025 года мелодии звонков будут посвящены историческим датам страны и темам занятий «Разговоры о важном».

Всемирно известная музыка Петра Ильича Чайковского заменит школьные звонки в преддверии показа балета «Щелкунчик». Знаменитую постановку можно увидеть 31 декабря в официальном сообществе «Большого театра» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/video-52257710_456240348).

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