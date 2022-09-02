В школах РФ введут предмет по основам духовно-нравственной культуры

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В российских школах со следующего года будет введен новый предмет под названием «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Он будет изучаться школьниками с пятого по девятый классы включительно. Об этом в пятницу, 2 сентября, проинформировала пресс-служба Министерства просвещения РФ.

«<...> изменения в федеральные государственные образовательные стандарты связаны с введением с 2023 года учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Он будет вводиться в программы постепенно, начиная с пятого класса», — цитирует ТАСС заявление.

Сообщается, что новый предмет станет продолжением курса «Основы религиозных культур и светской этики», по которому ученики школ знакомятся с основами православной, исламской, буддийской, иудейской культур, а также с основами светской этики. Преподавание будет нацелено на развитие личности обучающихся, приобщение к традиционным духовно-нравственным ценностям России, правилам и нормам поведения в обществе, пишут "Известия".