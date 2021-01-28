В школах могут вернуть шестидневку

94

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил о возможном введении шестидневной учебной недели в российских школах. После проведения срезов знаний, каждое учебное заведение сможет самостоятельно принять решение об организации дополнительных занятий в субботу.

По мнению министра, такая мера может потребоваться школам, ученики которых длительное время провели на удалённом обучении или каникулах и в результате отстали от программы. Кравцов также сообщил, что Единый гос-экзамен в этом году пройдет для тех школьников, кто планирует поступать в высшие учебные заведения. При этом желающие сдавать ЕГЭ должны подать заявление до 1-го февраля. По словам министра, выпускники, которые не собираются поступать в вузы, будут сдавать только русский язык и математику, передает Радио Маяк.

Фото: Pixabay.com