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В школах могут вернуть шестидневку

28 января 2021 09:08
94
В школах могут вернуть шестидневку

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил о возможном введении шестидневной учебной недели в российских школах. После проведения срезов знаний, каждое учебное заведение сможет самостоятельно принять решение об организации дополнительных занятий в субботу.

По мнению министра, такая мера может потребоваться школам, ученики которых длительное время провели на удалённом обучении или каникулах и в результате отстали от программы. Кравцов также сообщил, что Единый гос-экзамен в этом году пройдет для тех школьников, кто планирует поступать в высшие учебные заведения. При этом желающие сдавать ЕГЭ должны подать заявление до 1-го февраля. По словам министра, выпускники, которые не собираются поступать в вузы, будут сдавать только русский язык и математику, передает Радио Маяк.

Фото: Pixabay.com

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Поздравляем с днем рождения Ольгу Михееву!

Сегодня день рождения отмечает советник Губернатора Самарской области, генеральный директор АНО «Институт регионального развития» - управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Ольга Михеева.


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