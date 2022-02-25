В СамГУПС ввели в эксплуатацию новый тренажерный класс по эксплуатации тягового подвижного состава

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На минувшей неделе в Самарском государственном университете путей сообщения ввели в эксплуатацию процедурный тренажерный класс по эксплуатации тягового подвижного состава. Монтаж оборудования выполнен специалистами Проектно-конструкторского бюро локомотивного хозяйства (ПКБ ЦТ) ОАО «РЖД» по программе Соглашения о сотрудничестве холдинга с университетскими комплексами железнодорожного транспорта.

Процедурный тренажерный класс оборудован в аудитории Л-66 учебного корпуса, расположенного на учебном полигоне на ул. Литвинова в Самаре.

Как рассказал декан факультета «Подвижной состав и путевые машины» Сергей Тишуков, в классе имеются восемь рабочих мест, представляющих собой комбинацию компьютерной и физической модели современного пульта управления локомотивом, его оборудования и характеристик поезда. Еще одно рабочее место оборудовано для преподавателя, который ведет учебный процесс и может контролировать усвоение материала по индивидуальным программам. Кроме того, в классе может размещаться еще 16 студентов для теоретических занятий и проведения инструктажа. Для этого учебный класс оснащен интерактивными досками и панелями для демонстрации электрических схем, технической документации и презентаций.

Учебно-лабораторный класс позволит обучающимся специализаций «Локомотивы» и «Электрический транспорт» получить практические навыки при изучении устройства и управления современным локомотивом, работы тормозного и тягового оборудования современных локомотивов, получить навыки действия в нестандартных ситуациях. В процедурных тренажёрах пульты, приборы и органы управления имитируются с помощью сенсорных мониторов. Для удобства отдельные пульты и органы управления представлены в виде полноразмерных макетов, отметил декан факультета.

Кроме того, занятия на тренажерном комплексе позволяют получить практические навыки работы не только на локомотивах нескольких серий, но и освоить инженерно-технические специальности сотрудников локомотивного депо за счет изменения программного обеспечения. Например, отработать навыки технолога локомотивного депо, сотрудника технического отдела, инструктора, мастера ремонтного цеха, кладовщика и дежурного по депо. Класс может быть использован при обучении на рабочие специальности, а также при организации курсов повышения квалификации.

Для работы с тренажерным комплексом восемь преподавателей с кафедр «Локомотивы» и «Электрический транспорт» прошли стажировку на базе Куйбышевского учебного центра профессиональных квалификаций. При этом преподаватели стажировались на аналогичном оборудовании тренажерного комплекса Куйбышевского УЦПК, чтобы затем обучать студентов соответствующих специальностей по эксплуатации тягового подвижного состава.

«В настоящее время в деканате разрабатывается график занятий на тренажерах, чтобы уже с марта студенты могли приступить к освоению новых компетенций при условии снятия ограничений по коронавирусной инфекции и возвращения к очной форме обучения», - сказал Сергей Тишуков.

Пока в тренажерном классе установлено программное обеспечение электровоза ВЛ10 и тепловоза 2ТЭ25КМ. При согласовании с ПКБ ЦТ процедурный тренажерный комплекс может быть дополнен программами для изучения новых серий магистральных локомотивов - электровоза 2ЭС6 «Синара» и тепловоза ТЭП70БС, а также маневровых тепловозов.

Как пояснил преподаватель кафедры «Электрический транспорт» Намик Амиров, на процедурных тренажерах формируются базовые умения и навыки, а также различные трудовые операции при решении конкретных производственных задач в нормальных условиях. Кроме того, студенты смогут выполнять лабораторные и практические работы по специализации «Локомотивы» и «Электрический транспорт». Например, оснащение класса позволяет отрабатывать навыки на автоматизированных рабочих местах дежурного по депо, дежурного по моторвагонному депо, руководителя колонны и ряда других.

«Знания и умения, полученные в ходе обучения, пригодятся будущему специалисту в профессиональной деятельности при обслуживании или ремонте локомотивов», - отметил Намик Амиров, передает пресс-служба СамГУПС.

Фото: пресс-служба СамГУПС