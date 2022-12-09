В СамГУПС создают условия для развития студентов и молодых ученых

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8 декабря в Самарском государственном университете путей сообщения прошло заседание Попечительского совета под председательством начальника Куйбышевской железной дороги Вячеслава Дмитриева.

Участники заседания рассмотрели результаты научно-исследовательской и инновационной деятельности вуза в 2022 году и определили задачи на ближайшую перспективу. Модератором мероприятия выступил ректор университета Максим Гаранин.

В режиме видеоконференции в совещании участвовали председатель Дорпрофжел на Куйбышевской железной дороге Альберт Премилов, начальник Центра бренда работодателя и развития человеческого капитала (ЦБР) ОАО «РЖД» Станислав Сугак, управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков, директор МП «Самарский метрополитен» Сергей Шамин.

Тон обсуждению повестки заседания задал руководитель Куйбышевской магистрали Вячеслав Дмитриев, обозначивший основные аспекты взаимодействия университета и производственного блока компании РЖД. Это, прежде всего, реализация совместных инновационных проектов в интересах холдинга, развитие Самарского образовательно-производственного кластера железнодорожного транспорта на базе СамГУПС в рамках федерального проекта «Профессионалитет», совершенствование материально-технической базы университета и профориентационной работы по привлечению абитуриентов в транспортный вуз.

Целью работы Попечительского совета является содействие университету в реализации образовательных и научных программ, в развитии материальной базы, обеспечении конкурентоспособности вуза на отечественном и международном рынках. Об этом говорили выступающие с докладами по ключевым направлениям деятельности университета.

В ходе диалога с членами Попечительского совета было отмечено, что в целом программа развития университета до 2030 года сбалансированная и учитывает основные направления Программы взаимодействия компании ОАО «РЖД» с университетскими комплексами железнодорожного транспорта.

СамГУПС является партнером научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего», который в прошлом году был признан правительством России одним из лидеров среди созданных в стране НОЦ.

В сотрудничестве с индустриальными партнерами и НОЦ «Инженерия будущего» ученые СамГУПС разрабатывают ряд перспективных проектов по развитию транспортной инфраструктуры Самарской области. Говоря о перспективах реализации инфраструктурных проектов на территории Самарской области, глава региона Дмитрий Азаров не раз отмечал значимость кадрового потенциала СамГУПС, его выпускников, ученых и студентов.

Уходящий год стал для университета знаковым по многим параметрам. Так, например, в мае состоялось открытие центра BIM-технологий для проектирования объектов транспортной инфраструктуры. Университет стал победителем ряда федеральных конкурсов с получением грантов на реализацию проектов развития. В текущем году СамГУПС победил в конкурсе на право актуализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования с цифровой составляющей для профессий приоритетной отрасли «Транспортная инфраструктура» по ряду железнодорожных специальностей. В настоящее время завершается апробация разработанных образовательных программ, внедрение планируется уже в следующем году.

В мае в СамГУПС открылся совместный с Куйбышевской железной дорогой студенческий бизнес-инкубатор, разработана и реализуется акселерационная программа. В июне этого года была разработана образовательная дисциплина «Построение бизнес модели», проведены встречи со всеми группами выпускных курсов. А уже в июле Министерство науки и высшего образования РФ объявило конкурсный отбор организаций высшего образования в целях организации акселерационных программ поддержки проектных команд и студенческих инициатив для формирования инновационных продуктов. В вузе дополнили дисциплину «Построение бизнес модели» тренингами и мастер-классами от практикующих предпринимателей Самарской области и подали заявку на конкурс. В сентябре СамГУПС был признан победителем с акселерационной программой «Первый эшелон».

В программе, которая стартовала 20 сентября, приняли участие 412 студентов, проведено 153 мероприятия, сформулирована 71 бизнес идея из которых составлено 56 стартап-проектов.

Кроме того, ректором университета принято решение участвовать в конкурсном отборе акселерационных программ Министерства науки и высшего образования РФ на 2023 год.

Акселерационная программа университета на 2023 год получила название «ProLOKOMotion idea». Основные усилия молодых ученых будут сконцентрированы на проектах специализации «Подвижной состав и путевые машины».

Значительные усилия прикладываются и для повышения имиджа вуза, и привлечения школьников в университет на программы среднего и высшего профессионального образования. В этом году впервые профориентационная работа со школьниками выстроена совместно с подразделениями Куйбышевской дороги. С начала учебного года активными участникам совместных профориентационных встреч, мастер-классов и лекций уже стали свыше 4 тыс. ребят из муниципалитетов Самарской области. В следующем году работа по федеральному проекту «Профессионалитет» и привлечению школьников на обучение по программам СПО будет продолжена.

В заключительном слове, обращаясь к участникам заседания, председатель Попечительского совета университета Вячеслав Дмитриев отметил успехи вуза и рекомендовал направить усилия администрации на совершенствование материально-технической базы и создание привлекательных условий для развития студентов, сообщает пресс-служба СамГУПС.

Фото: пресс-служба СамГУПС