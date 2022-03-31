В СамГТУ будут готовить вожатых и подсобных рабочих

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Объявлены итоги второго конкурсного отбора среди образовательных организаций для предоставления грантов на бесплатное обучение участников студенческих отрядов по рабочим профессиям. По решению экспертной комиссии институт дополнительного образования (ИДО) Самарского политеха стал обладателем двух грантов – на подготовку вожатых и подсобных рабочих.

Педагогами ИДО разработаны две программы профессионального обучения, каждая рассчитана на 144 часа. Так, по условиям гранта, 500 участников студенческих отрядов пройдут обучение по курсу «Академия вожатых». Ребята освоят такие тематические блоки, как «Организационные основы профессиональной деятельности вожатого», «Основы детской педагогики и психологии» и «Методические основы профессиональной деятельности вожатого». Занятия помогут студентам приобрести знания и навыки, необходимые при работе с детским коллективом в процессе организации отдыха, оздоровления или обучения.

Еще 30 человек станут слушателями курса «Подсобный рабочий 2-го разряда». Он включает в себя два раздела. Общепрофессиональный модуль направлен на изучение терминологии в строительстве и ЖКХ, положений охраны труда и безопасности, основ оказания первой медицинской помощи. Профессиональный модуль посвящен специализированным темам – оснащению и планировке рабочих мест, погрузо-разгрузочным работам, уборке территории и помещений, выполнению подсобных и вспомогательных работ.

Первые слушатели приступят к обучению уже 4 апреля. Курс продлится до 27 мая.

За реализацию новых программ профессионального обучения отвечает команда ИДО – директор института Вера Живаева, замдиректора Светлана Парфенова, начальник управления дополнительного образования научно-педагогических работников Лариса Климина и начальник управления дополнительного образования специалистов Георгий Мозговой.

Напомним, конкурс, стартовавший по всей стране 17 февраля, проводит общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» (РСО) совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. В 2022 году получить рабочую специальность по одному из выбранных направлений смогут 35 000 студентов в 73 субъектах РФ.

Фото: СамГТУ