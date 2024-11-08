В СамГМУ создали виртуальную физиологическую лабораторию

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Магистранты Передовой медицинской инженерной школы Самарского государственного медицинского университета Минздрава России совместно с кафедрой физиологии создали виртуальную физиологическую лабораторию. Проект позволяет моделировать и проводить эксперименты по изучению возбудимых тканей, нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, выделительной и эндокринной систем.

Уже получено свидетельство о регистрации программы для ЭВМ. Вскоре виртуальную лабораторию будут широко использовать изучающие физиологию первокурсники. Она поможет ребятам на практике закреплять теоретические знания, что значительно повышает качество обучения.

Разработанная платформа позволяет самостоятельно выбирать параметры экспериментов, моделировать различные физиологические процессы и наблюдать результаты в режиме реального времени. Это не только углубляет понимание изучаемых систем, но и формирует навыки аналитического мышления и критический подход к решению задач.

Авторы отмечают, что инновационная форма обучения направлена на развитие у студентов самостоятельности и ответственности. В условиях виртуальной лаборатории студенты могут безопасно экспериментировать с различными гипотезами, что стимулирует их интерес и добавляет игровой элемент в образовательный процесс. Это делает занятия более увлекательными и способствует развитию творческого мышления — качеств, которые особенно важны для будущих специалистов в области медицины и биологии.

«Создание виртуальной лаборатории стало для нас уникальным опытом. Мы не только закрепили знания, полученные в ходе обучения, но и значительно расширили свой профессиональный кругозор. Особую благодарность выражаем нашим наставникам с кафедры физиологии — Ольге Николаевне Павловой и Ольге Николаевне Гуленко, чья поддержка и руководство были неоценимы для успешной реализации проекта», — отметил магистрант ПМИШ Никита Сулевич, принимавший участие в разработке.

В ближайших планах — расширение набора доступных экспериментов и интеграция лаборатории в образовательный процесс, сообщает пресс-служба СамГМУ.

Фото: пресс-служба СамГМУ