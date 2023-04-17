В Самарском университете состоится фестиваль языков

23 апреля кафедра русского языка и массовой коммуникации Самарского университета приглашает на VI Самарский фестиваль языков. Впервые с карантинных времён он пройдет в очном формате в корпусе 27 (ул. Потапова 64/163).
Фестиваль посвящён языкам народов мира, лингвистике и межкультурной коммуникации. Основная идея фестиваля — доступно и интересно рассказать о том, как многообразны языки разных народов. Площадки, которые будут работать в разных форматах, привлекут внимание не только школьников и студентов, но и жителей города Самары.
Откроется фестивальная программа круглым столом «Русский язык за рубежом» с приглашенными гостями из Индии, Китая, Палестины и Казахстана. Он проводится в смешанном формате (очно и онлайн), для онлайн-участия необходимо предварительно зарегистрироваться: https://forms.gle/74dgQGo6f1eroz5i8
Продолжит – доцент кафедры русского языка и массовой коммуникации Самарского университета Т.Е. Баженова с лекцией «Что такое лингвистические карты и о чем они могут рассказать». Гости фестиваля узнают о многообразии русских диалектов и о возможностях их изучения.
После небольшого кофе-брейка гости смогут посетить выставку «Музеи Германии», а потом начнется основная часть фестиваля – серия ярких языковых мастер-классов по татарскому, китайскому, армянскому, чувашскому, немецкому, турецкому, грузинскому языку и эсперанто. Спикерами выступят студенты, аспиранты и преподаватели Самарского университета, а также приглашенные специалисты. Гости фестиваля смогут не только узнать что-то новое об этих языках, но и выучить несколько ключевых фраз.
Параллельно с мастер-классами пройдут финалы двух конкурсов – звучащих эссе и чтецов произведений на английском языке «English poetry».
Для знатоков английского языка в программе фестиваля приготовлено особое мероприятие – тренинг «Small talk: навык неформального общения».
Завершится языковой праздник концертом.
Расписание:
10:00 – открытие Самарского фестиваля языков.
10:30 – круглый стол «Русский язык за рубежом».
12:00 – лекция «Что такое лингвистические карты и о чём они могут рассказать» (доцент Т.Е. Баженова).
13:30 – выставка «Музеи Германии».
14:00 – финал конкурса звучащих эссе.
14:00 – финал конкурса чтецов произведений на английском языке «ENGLISH POETRY».
Мастер-классы по языкам мира:
– 14:00 – татарский язык / китайский язык / армянский язык;
– 15:00 – чувашский язык / немецкий язык / турецкий язык;
– 16:00 – эсперанто / английский язык / грузинский язык.
17:30 – концерт Самарского фестиваля языков.
Более подробную информацию о Самарском фестивале языков можно найти в официальной группе фестивале на странице «ВКонтакте»: https://vk.com/samarafestival2017.
Фото: пресс-служба Самарского университета