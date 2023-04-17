В Самарском университете состоится фестиваль языков

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23 апреля кафедра русского языка и массовой коммуникации Самарского университета приглашает на VI Самарский фестиваль языков. Впервые с карантинных времён он пройдет в очном формате в корпусе 27 (ул. Потапова 64/163).

Фестиваль посвящён языкам народов мира, лингвистике и межкультурной коммуникации. Основная идея фестиваля — доступно и интересно рассказать о том, как многообразны языки разных народов. Площадки, которые будут работать в разных форматах, привлекут внимание не только школьников и студентов, но и жителей города Самары.

Откроется фестивальная программа круглым столом «Русский язык за рубежом» с приглашенными гостями из Индии, Китая, Палестины и Казахстана. Он проводится в смешанном формате (очно и онлайн), для онлайн-участия необходимо предварительно зарегистрироваться: https://forms.gle/74dgQGo6f1eroz5i8

Продолжит – доцент кафедры русского языка и массовой коммуникации Самарского университета Т.Е. Баженова с лекцией «Что такое лингвистические карты и о чем они могут рассказать». Гости фестиваля узнают о многообразии русских диалектов и о возможностях их изучения.

После небольшого кофе-брейка гости смогут посетить выставку «Музеи Германии», а потом начнется основная часть фестиваля – серия ярких языковых мастер-классов по татарскому, китайскому, армянскому, чувашскому, немецкому, турецкому, грузинскому языку и эсперанто. Спикерами выступят студенты, аспиранты и преподаватели Самарского университета, а также приглашенные специалисты. Гости фестиваля смогут не только узнать что-то новое об этих языках, но и выучить несколько ключевых фраз.

Параллельно с мастер-классами пройдут финалы двух конкурсов – звучащих эссе и чтецов произведений на английском языке «English poetry».

Для знатоков английского языка в программе фестиваля приготовлено особое мероприятие – тренинг «Small talk: навык неформального общения».

Завершится языковой праздник концертом.

Расписание:

10:00 – открытие Самарского фестиваля языков.

10:30 – круглый стол «Русский язык за рубежом».

12:00 – лекция «Что такое лингвистические карты и о чём они могут рассказать» (доцент Т.Е. Баженова).

13:30 – выставка «Музеи Германии».

14:00 – финал конкурса звучащих эссе.

14:00 – финал конкурса чтецов произведений на английском языке «ENGLISH POETRY».

Мастер-классы по языкам мира:

– 14:00 – татарский язык / китайский язык / армянский язык;

– 15:00 – чувашский язык / немецкий язык / турецкий язык;

– 16:00 – эсперанто / английский язык / грузинский язык.

17:30 – концерт Самарского фестиваля языков.

Более подробную информацию о Самарском фестивале языков можно найти в официальной группе фестивале на странице «ВКонтакте»: https://vk.com/samarafestival2017.

Фото: пресс-служба Самарского университета