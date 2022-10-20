В Самарском университете получен патент на универсальную малогабаритную космическую платформу «Аист-3»

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Цель разработки платформы – максимально ускорить создание на ее основе малых спутников различного назначения и упростить организацию их серийного производства.

Российская федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам выдала Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика С.П. Королева патент на полезную модель разработанной в вузе малогабаритной космической платформы. Ее основное отличие от существующих платформ – простые конструктивно-технологические решения, ориентированные на серийное производство, а также внушительные энергетические возможности, обеспечивающие широкий спектр целевых нагрузок.

Работы велись на средства гранта Инновационного фонда Самарской области, выигранного в 2021 году. Авторский коллектив из пяти молодых ученых продолжил развитие лучших идей и технических решений, уже реализованных в линейке маломассогабаритных космических аппаратов «АИСТ» первой серии, а также «АИСТ-2Д». Все эти аппараты в настоящее время находятся на орбите. Они были созданы в сотрудничестве Самарского университета им. Королёва и его стратегического индустриального партнера – Ракетно-космического центра «Прогресс».

Как пояснил один из авторов патента Иван Ткаченко, директор Института авиационной и ракетно-космической техники Самарского университета имени Королёва, основой для разработки малогабаритной космической платформы стал проект малого космического аппарата дистанционного зондирования Земли (МКА ДЗЗ) «АИСТ-3Д», подготовленный в Самарском университете в 2017-2019 годах в инициативном порядке. Этот аппарат проектировался с учетом современных трендов в космической технике, его масса вдвое меньше, чем у успешно работающего «АИСТа-2Д».