В Самарском университете им. Королёва создадут конструктор для будущих космических "айтишников"

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Проект "спутника из коробки" победил в конкурсе программы "УМНИК".

Студенты и аспиранты Самарского национального исследовательского университета им. Королёва, участники клуба "Космический градиент" (*), разработают учебно-образовательный конструктор для самостоятельной сборки пикоспутника (**) - космического аппарата, весящего менее одного килограмма и сопоставимого по размерам с обычной полулитровой алюминиевой банкой из-под прохладительных напитков. Главная цель этого конструктора - научить студентов и школьников практическим навыкам космического программирования - создания программного обеспечения для систем и датчиков космических аппаратов. Данный проект "спутника из коробки" стал победителем конкурса программы "УМНИК" и получил финансовую поддержку Фонда содействия инновациям (***).

"Разрабатываемый конструктор должен стать отечественной платформой для космических аппаратов пикокласса - массой до 1 кг. Несмотря на небольшие габариты - всего 10 см в высоту и по 5 см в длину и ширину, данный пикоспутник будет оснащен полным набором бортовых систем, отвечающих за базовое функционирование аппарата. На его борту мы также предусмотрим свободное место под полезную нагрузку пользователя. Это будет самый настоящий, хоть и маленький, спутник, который можно даже будет запустить, однако главная его задача - учебно-образовательная: научить учащихся старших классов и студентов профильных вузов программировать в космической сфере, то есть, писать программное обеспечение для космических аппаратов", - рассказал руководитель клуба молодежного аэрокосмического приборостроения "Космический градиент" Самарского университета им. Королёва Алексей Кумарин.

Как отметил руководитель клуба, чем меньше весит спутник, тем дешевле его запустить в космос, поэтому аппараты пикокласса несомненно имеют перспективу. В настоящее время наиболее популярным форматом университетских и образовательных спутников является CubeSat - такой аппарат состоит из одного или двух-трех кубов размерами 10х10х10 см и весит обычно около 3 кг. Стоимость доставки и выведения на орбиту пока что по-прежнему остается очень высокой и запуск обычного наноспутника формата CubeSat может обойтись в несколько десятков тысяч долларов.

"Запуск маленького спутника существенно дешевле и мы решили пойти по пути уменьшения размеров аппарата и, соответственно, его массы. За счет миниатюризации компонентов мы делаем начинку более компактной. По сравнению, например, со стандартным наноспутником CubeSat 2U, состоящим из двух кубов, наш пикоспутник по объему будет в восемь раз меньше, хотя и будет несколько уступать ему в функциональных возможностях", - сказал Алексей Кумарин.

Предлагаемый к самостоятельной сборке аппарат будет иметь форму прямоугольного параллелепипеда, состоящего из двух кубиков 5х5х5 см. Внутри корпуса, как полки в этажерке, устанавливаются готовые платы бортовых систем, кроме того, предусмотрено свободное место под дополнительные электронные платы - их разработают, соберут и запрограммируют пользователи конструктора согласно своим проектам и задачам. Концепция конструктора предполагает последовательное создание и развитие четырех версий пикоспутника - настольной, атмосферной, стратосферной и космической.

В настоящее время уже завершена разработка настольной версии пикоспутника, с ее помощью любой желающий может начать учиться программированию в рамках курсов, организованных в университете при поддержке Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе. Более подробную информацию можно найти в соцсетях в группе клуба "Космический градиент". Атмосферный вариант пикоспутника планируется изготовить к концу года.

Фото: Анар Мовсумов.