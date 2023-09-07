В Самарском университете им. Королёва состоялась встреча представителей самарских вузов с Генеральным консулом Туркменистана в Казани

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Самарский университет им. Королёва посетили Гуйч Гараев, Генеральный консул Туркменистана в Казани и Ашыралы Назаров, второй секретарь Генерального консульства Туркменистана в Казани.

Гостей встречали Виктория Болгова, проректор Самарского университета им. Королёва, Сергей Тиц, начальник управления международной деятельности и Евгений Чурсин, начальник отдела мобильности и рекрутинга.

Во встрече приняли участие Вера Щербачева, руководитель департамента внешних связей администрации губернатора Самарской области, Дмитрий Суханов, и.о. руководителя управления международного сотрудничества департамента внешних связей администрации губернатора Самарской области, и представители вузов региона, в том числе Самарского государственного технического университета, Самарского государственного экономического университета, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Самарского государственного социально-педагогического университета, Самарского государственного института культуры.

В ходе беседы обсуждалось развитие сотрудничества между Самарской областью и Туркменистаном в отношении экспорта высшего образования.

Генеральный консул выразил озабоченность неравномерным распределением туркменских студентов в регионах России. «Граждан Туркменистана, желающих получить высшее образование, в том числе за рубежом, все больше с каждым годом. Только в Казани около восьми тысяч студентов из моей страны, - отметил Гуйч Гараев. – Но мы считаем, что в России есть и другие регионы с мощным профессиональным образованием, которые были бы интересны нашим студентам».

Сергей Тиц рассказал, что сотрудники отдела мобильности и рекрутинга под руководством Евгения Чурсина имеют опыт проведения промотуров в школах Туркменистана, а также участия в образовательной выставке в Ашхабаде. В университете действует институт кураторства – студенты-старшекурсники помогают своим землякам адаптироваться в Самаре, в университете, наладить комфортный быт. Кроме того, по результатам международных олимпиад у призеров есть возможность попасть в российские вузы на бюджетные места.

«Большие перспективы я вижу и в развитии сетевых программ между нашими вузами, - добавил Сергей Тиц. – Такие программы позволят направлять студентов в те вузы, где есть необходимые компетенции и лабораторное оборудование. Сейчас, когда в Туркмении начала действовать Болонская система, состыковать наши программы бакалавриата станет проще».

Если раньше в Туркменистане признавались дипломы тех российских вузов, которые входили в международные рейтинги, то с недавнего времени в список попадают те вузы, которые входят в национальный рейтинг «Три миссии университета» - RUR. В Самарской области таких вузов, включая Самарский университет им. Королёва, три.

Также Генеральный консул встретился со студентами Самарского университета им. Королёва – гражданами Туркменистана. Сейчас в университете обучается 82 студента из Туркменистана на основных образовательных программах. 11 поступили на подготовительный факультет. Самое востребованное направление подготовки - «Международные отношения».

Гуйч Гараев в обращении к студентам Туркмении сказал: «Я обращаюсь к вам не только в качестве Генерального консула нашей страны, но и как родитель. Хочу довести до вас, что вы приехали сюда учиться, и должны соблюдать законы, обычаи и традиции России. Ваши родители гордятся вами, прошу вас оправдать их ожидания. Я понимаю, что причин не учиться много, но вам надо по максимуму воспользоваться возможностями, которые предоставляет студенчество».

Генеральное консульство заинтересовано в каждом студенте и готово оказывать обучающимся максимальную поддержку абсолютно во всех сферах жизни - вплоть до организации церемоний выездного бракосочетения и выдачи свидетельств о рождении для родившихся на территории России детей туркменских студентов.

Автор фото: Виктория Старосельская