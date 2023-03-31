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В Самарском университете им. Королёва проходит вторая Всероссийская с международным участием научная конференция историков и архивистов «Историческая наука и архивы в XXI веке». Она объединила более 60 учёных, две трети из которых представляют регионы. На секциях звучат доклады иностранных участников. Конференция проходит при поддержке регионального отделения «Российского исторического общества».

Зачем нужны конференции по источниковедению? Казалось бы, это база, на которой строится любой историческое исследование, а значит ее изучают на первых курсах. Что нового может появиться в этом фундаменте? На этот вопрос ответил один из организаторов конференции, профессор, заведующий кафедрой отечественной истории и историографии Самарского университета Михаил Леонов: «Львиная доля исторических источников не введена в научный оборот. Их никто не использует, они лежат мёртвым грузом в архивах. Источники бывают разными, но все они заслуживают внимания. В последнее время, например, растет интерес к аудиовизуальным документам. Я рад отметить, что в нашей конференции участвуют видные специалисты по источниковедению из Москвы, Петербурга и регионов России. Сегодняшнее мероприятие имеет несомненное значение для нашего университета, как одного из признанных центров гуманитарного знания».

Профессор кафедры российской истории Пётр Кабытов добавил: «Методика изучения документов постоянно меняется. В основе современной исторической науки лежат два таких явления, как многофакторный анализ и междисциплинарный подход. То есть источник может интерпретироваться представителями разных наук. Так, филолог может увидеть то, что недоступно взгляду историка. И этот подход позволяет по-новому оценивать события, создавать новые концепции развития общества и конкретного человека».

Профессор, врио председателя правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Руслан Гагкуев, в свою очередь, говорил о ближайшем будущем источниковедения: «Уже сейчас речь может идти об использовании технологий искусственного интеллекта для распознавания текстов исторических документов, в том числе рукописных. Проект «Digital Пётр», который реализуется Сбербанком совместно с Российским историческим обществом сумел распознать скоропись царя, что непросто для чтения и людей. Так что подобные технологии в скором времени придут в инструментарий историков и архивистов».

О том, как изучать аудиовизуальные источники, рассказал профессор кафедры документоведения, аудиовизуальных и научно-технических архивов РГГУ Григорий Ланской. «Аудиовизуальные источники являются наиболее наглядными и массовыми с точки зрения повседневного восприятия. Их изучение играет большую роль с точки зрения просветительской, информационной», - отметил профессор.

Аудиовизуальные источники – это фотографии, кадры кинохроник. Фотография как документальный источник становится популярной во второй половине XIX века. Кинематограф сыграл колоссальную роль в развитии общества. Причем важны не только документальные фильмы, но и художественные фильмы, если их сценарий максимально близок историческим фактам.

«В условиях развития интернета и нейросетей, которые способны сформировать любую фотографию и видеофакт с известным человеком, ученые ориентируются в первую очередь не на факт, опубликованный в сети, но на подлинность события. В основе изучения информационных ресурсов мы стараемся выявить первоисточник. Также очень важно помнить, что любой источник, появившийся в интернете является лишь копией. Мы опираемся на оригиналы, которые хранятся в центральных архивах. И наша страна во многом уникальна в подходе к формированию визуальных аудио и видеоархивов на государственном уровне. Эти богатства поистине неисчерпаемы», - отметил Григорий Ланской.

Многие доклады на конференции посвящены изучению семейных архивов, фотоальбомов, личной переписке, мемуарам. Оказывается, это тоже важный источник для исторического исследования. «К сожалению, наши люди не знают истории собственной семьи. И в этом отношении – важнейшее направление источниковедения – изучение архивов конкретных семей и людей, - уверен профессор Пётр Кабытов. - Ты убеждаешься в том, что история страны и история семьи взаимосвязаны. И каждая семья вносит тот или иной, но определенный вклад в развитие общества. Нам интересны не только глобальные темы, но мы рассматриваем события и их восприятие на уровне отдельных лиц. Причем, семейные архивы – это архивы не только выдающихся политиков, ученых, но и обыкновенных людей. В учебниках пишут: победили. А как победили? Какие испытания прошли? Как воспринимали те или иные события? Письма, фотографии, воспоминания - это машина времени, позволяющая переместиться в далёкое прошлое и увидеть, как жили твои родственники, деды и прадеды. Фотографии, например, позволяют увидеть очень многое. Вплоть до того, как меняется стиль одежды, выражение лица. Это очень интересно».

Ученый подчеркнул, что историки занимаются реконструкцией исторического процесса и для них важна совокупность источников. Он также напомнил, что благодаря оцифровке центральных архивов у многих простых семей появилась возможность проследить свое генеалогическое дерево вплоть до прадедов, которые жили в конце XVI века, когда начали создаваться первые писцовые книги, прошли первые переписи населения. Изучая такое древо, можно отследить и то, как менялась с течением времени фамилия.

Первый проректор - проректор по научно-исследовательской работе Андрей Прокофьев напомнил участникам конференции: «Мы сегодня говорим о междисциплинарном подходе, о цифровизации, но считаю, что именно от вас зависит, как будут организованы архивы будущего, и какими нас увидят потомки».

Его слова подтвердил и директор социально-гуманитарного института университета профессор Александр Нестеров: «От того, как вы наполняете и осуществляете доступ к архивам, зависит и понимание исторического процесса, и многие гуманитарные исследования – идеологические, философские, социологические проекты. Хотел бы пожелать, чтобы архивы были открыты и доступны людям, так, чтобы у нас не было проблем с исторической памятью».

Фото: Олеся Орина