В Самарском университете готовятся к открытию Центра искусственного интеллекта

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В пятницу, 5 февраля 2021 года, накануне Дня российской науки, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов побывал в Самарском университете.

Председатель областного Правительства оценил готовность к открытию Центра искусственного интеллекта - уникального научного объединения, которое займётся практической реализацией междисциплинарных проектов в этой высокотехнологичной сфере.

Самарский центр - один из первых в стране. На основе научных разработок вуза здесь начали создание программных продуктов и высокотехнологичных устройств, востребованных на рынке. Гостей встречает цифровой собеседник - аватар Ева, готовая не только ответить на вопросы об университете, но и организовать виртуальную экскурсию по цифровому археологическому музею. Это только начало. Центр займётся проектами в сфере «умной» оптики - например, устройств, способных распознавать химический состав вещей, медицины (нейрообратная связь), диагностики аномалий, нейропроцессоров.

Центр искусственного интеллекта - это своеобразный научно-образовательный стартап в структуре университета. Здесь ведется формирование научных групп по ряду перспективных международных проектов. Один из них – открытая программная платформа OpenNFT.org, созданная на основе междисциплинарной кооперации ученых Самарского университета с ведущими мировыми научными центрами. Это открытая программная платформа для проведения исследований, связанных с формированием нейробиологической обратной связи по данным функциональной МРТ в реальном времени. Платформа рассчитана на использование сообществом исследователей и клиницистов из различных отраслей нейронауки. Она позволяет использовать все современные подходы к формированию нейрообратной связи, что крайне актуально для бурно развивающихся отраслей, таких, как реабилитационная медицина, создание нейроинтерфейсов, нейростимуляция и обучение, нейрокоммуникации, нейроэкономика.

Другой перспективный проект связан с исследованиями в области нейрокибернетики. Это сфера интересов ученых разных научных отраслей: нейрофизиологов, психологов, биоинженеров, математиков и программистов. Они будут работать над нейроинтерфейсными технологиями, а именно над созданием устройств с внедрённым в кору головного мозга (точнее, в двигательную его область) сенсором, позволяющим считывать сигналы активности нейронов, ответственных за функции движения, и затем применять эти декодированные усиленные сигналы для управления внешними устройствами. Разработка нейроинтерфейса может стать крупнейшим технологическим достижением, которое приведет мир к новой эпохе симбиоза человека и машины.

Первые результаты деятельности центра искусственного интеллекта университет планирует получить уже в текущем году.

«Я рад, что сегодня у нас на базе ведущего университета региона формируется такая мощная структура, как центр искусственного интеллекта. Учёные Самарского университета видят перспективу на много лет вперёд, и разработки, которые мы сегодня увидели, во многом определяет развитие технологий в стране и я уверен, что и во всем мире. Здесь много интересных конкурентоспособных исследований, связанных не только с космической тематикой, но и информационной безопасностью, исследованиями мозга и нейропрограммированием. Все эти проекты будут воплощены в конкретные технологии, которые, будут, что также важно, и коммерчески успешными», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Первый вице-губернатор оценил результаты работы по созданию в Самарском университете Культурного центра имени Валерия Грушина. Уже завершена реконструкция концертного зала на 250 мест. Зал оборудован в корпусе университета по улице Молодогвардейской, 151. Идею создания центра горячо поддержал глава региона Дмитрий Игоревич Азаров. На реализацию проекта были выделены средства из областного бюджета.

Культурный центр будет включать в себя несколько помещений: это мемориальная аудитория, которая будет работать как мини-музей, и концертный зал. Специалисты демонтировали временные перекрытия, и зал вернулся к своему историческому облику. Здесь будут проводить не только студенческие мероприятия, но и концерты с участием жителей Самары.

Посетил председатель Правительства и создаваемый на базе вуза шоурум «Art IT». Планируется, что он станет новой точкой притяжения для представителей IT-компаний и талантливой молодежи, предоставляющей новые возможности для демонстрации прорывных IT-технологий.

Специальное зонирование зала позволит перестраивать пространство под любые нужды: большая IT-презентация, стационарная выставка IT-разработок, в том числе с использованием VR/AR, образовательная зона и зона переговоров.

Шоурум будет оснащен современными средствами визуализации, оборудованием для виртуальной и дополненной реальности. Здесь продумано взаимодействие зрителя со стендами (тач-скрины, голосовое управление, управление жестами).

В шоуруме планируется организация презентаций прорывных достижений по таким направлениям исследований, как «Искусственный интеллект» и «Сенсорика и компоненты робототехники», будет развернута творческая деятельность, созданы условия для реализации талантов, знаний и умений студентов, передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства