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В Самарском регионе реализуется комплекс мер поддержки самозанятых граждан и начинающих предпринимателей, которыми можно воспользоваться бесплатно или на льготных условиях. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров не раз отмечал о необходимости создания условий, позволяющих гражданам, в том числе потерявших работу в период пандемии, открывать собственное дело и поддерживать уровень своих доходов.

Екатерина Левина из Жигулевска давно задумывалась об открытии собственного клуба английского языка. В родном городе данная услуга крайне востребована у родителей детей как школьного, так и дошкольного возрастов. Обратившись за помощью в городской центр занятости, Екатерине согласовали подготовленный бизнес-план и оказали единовременную финансовую помощь. Средства были направлены на приобретение оргтехники, методических пособий и игр. Клуб успешно функционирует с декабря прошлого года. В настоящее время его посещают 20 детей в возрасте от 5 до 14 лет.

«В прошлом году организовали предпринимательскую деятельность при содействии службы занятости 376 человек. Сферы деятельности выбраны самые разнообразные: от сферы услуг до малого производства. В текущем году данная госуслуга также доступна», – сообщила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина.

За последние 5 лет в регионе при содействии министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области в муниципалитетах было создано 2020 субъектов малого предпринимательства.

В рамках программы содействия самозанятости помимо бесплатных консультаций и помощи в составлении бизнес-плана специалисты службы занятости рассказывают будущим предпринимателям об основах бизнес-планирования. Кроме разовой финансовой помощи центры занятости возмещают и расходы на организацию предпринимательской деятельности в виде госпошлины, печати, бланков и других документов. Подробнее о получении господдержки можно узнать в центрах занятости населения по месту жительства.