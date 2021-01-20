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В Самарском регионе реализуется комплекс мер поддержки самозанятых граждан и начинающих предпринимателей

20 января 2021 13:32
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В Самарском регионе реализуется комплекс мер поддержки самозанятых граждан и начинающих предпринимателей

В Самарском регионе реализуется комплекс мер поддержки самозанятых граждан и начинающих предпринимателей, которыми можно воспользоваться бесплатно или на льготных условиях. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров не раз отмечал о необходимости создания условий, позволяющих гражданам, в том числе потерявших работу в период пандемии, открывать собственное дело и поддерживать уровень своих доходов. 

Екатерина Левина из Жигулевска давно задумывалась об открытии собственного клуба английского языка. В родном городе данная услуга крайне востребована у родителей детей как школьного, так и дошкольного возрастов. Обратившись за помощью в городской центр занятости, Екатерине согласовали подготовленный бизнес-план и оказали единовременную финансовую помощь. Средства были направлены на приобретение оргтехники, методических пособий и игр. Клуб успешно функционирует с декабря прошлого года. В настоящее время его посещают 20 детей в возрасте от 5 до 14 лет. 

«В прошлом году организовали предпринимательскую деятельность при содействии службы занятости 376 человек. Сферы деятельности выбраны самые разнообразные: от сферы услуг до малого производства. В текущем году данная госуслуга также доступна», – сообщила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина.

За последние 5 лет в регионе при содействии министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области в муниципалитетах было создано 2020 субъектов малого предпринимательства. 

В рамках программы содействия самозанятости помимо бесплатных консультаций и помощи в составлении бизнес-плана специалисты службы занятости рассказывают будущим предпринимателям об основах бизнес-планирования. Кроме разовой финансовой помощи центры занятости возмещают и расходы на организацию предпринимательской деятельности в виде госпошлины, печати, бланков и других документов. Подробнее о получении господдержки можно узнать в центрах занятости населения по месту жительства.

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Прямая речь/Интервью
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
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Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
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Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии
14 января 2021  19:33 
Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
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Новости Тольятти
20 января 2021  14:11
Творчество – основа любых инноваций, научных открытий и изобретений.
В «Жигулевской долине» стартовала культурно-музыкальная акция «Культурный код инноваций»
Творчество – основа любых инноваций, научных открытий и изобретений. Новости Тольятти
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20 января 2021  13:42
В Тольятти пройдет Сретенский фестиваль
В Тольятти пройдет Сретенский фестиваль
В этом году Конкурс проводится с использованием   дистанционных технологий в заочном формате по видеозаписям.  Новости Тольятти
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20 января 2021  11:59
Екатерина Киселева стала главным ревизором Тольятти
Екатерина Киселева стала главным ревизором Тольятти
До этого она отработала десять лет в мэрии Тольятти. Новости Тольятти
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