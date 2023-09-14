В самарском Политехе впервые введен курс «Основы российской государственности»

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В сентябре в Самарском политехе началось обучение по образовательному модулю «Основы российской государственности». Освоение этого курса теперь обязательно для первокурсников всех направлений подготовки. Программа рассчитана на один семестр и состоит из восьми лекционных (раз в две недели) и 16 практических занятий (один раз в неделю). В зимнюю сессию студенты сдадут дифференцированный зачет.

«В Политехе на практических занятиях будут применяться как традиционные формы работы (групповые дискуссии), так и просмотры научно-популярных и просветительских видеороликов, - говорит кандидат исторических наук, доцент кафедры «Философия и социально-гуманитарные науки», - мы также намерены приглашать на семинары представителей органов государственной власти Самарской области и сотрудников ключевых предприятий региона».

По словам преподавателей, читающих новый курс, «Основы российской государственности» имеют принципиальное отличие от дисциплины «История». Упор делается на объяснение того, как устроено и как работает современное российское государство, какие отношения человека с государством предполагает современная нормативно-правовая система Российской Федерации. У студентов формируется представление о том, что такое осмысленный патриотизм – подлинная основа государственности.

В рамках курса «Основы российской государственности» Самарский политех работает с Российским обществом «Знание». Также преподаватели рассказывают студентам о проектах, конкурсах и грантовых программах, которые предлагает Росмолодежь и платформа «Россия – страна возможностей».

Образовательная программа реализуется преподавателями кафедры философии и социально-гуманитарных наук, среди которых – доктора и кандидаты философских, исторических и педагогических наук.