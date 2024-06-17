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В Самарском политехе создают точную копию автомобиля Константина Головкина

17 июня 2024 10:31
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В Самарском политехе создают точную копию автомобиля Константина Головкина

В центре разработки и производства «Перспектива» (ЦРП «Перспектива») Самарского политеха создают модель (масштаб – 1:1) машины Oldsmobile Model T, принадлежавшей самарскому Леонардо – купцу, меценату, художнику, археологу, краеведу Константину Головкину (масштаб – 1:1). Сейчас специалисты занимаются 3D-моделированием, завершить работу планируют к моменту открытия знаменитой Дачи со слонами в сентябре.

 

Точная компьютерная 3D-модель автомобиля необходима для того, чтобы получить рабочие чертежи. Конструкция должна выдерживать вес не менее 200 кг, чтобы могли уместиться 2-3 человека. Поэтому подвеска авто будет сделана из металлических профилей – такой материал обеспечит надежность и долговечность. Корпус будет собран из фанеры разной толщины.

– Фанера – прочный и гибкий материал, – говорит инженер ЦРП Марат Рахматуллин. – Например, из него мы планируем сделать изогнутые полукругом сиденья. После правильной покраски получится такая поверхность, которая будет неотличима от металла.

По словам известного самарского историка, краеведа, доктора исторических наук Глеба Алексушина, Головкин был одним из первых автомобилистов Самары.

– Судя по имеющейся фотографии Головкина в своем авто, его четырехместная машина была приобретена у американской фирмы Oldsmobile, – объясняет Алексушин. – Стоимость машины составляла 3500 рублей.

Сейчас политеховцы выясняют, какого цвета была оригинальная машина.

– В подборе цвета  мы тоже хотим приблизиться к оригиналу, – говорит директор ЦРП «Перспектива» Альмир Нигматуллин. – Поэтому изучаем исторические документы и разнообразную техническую документацию.

Размеры масштабной модели автомобиля будут совпадать с размерами оригинала – 3,1 м в длину и 1,6 м в высоту. Монтаж конструкции специалисты будут проводить на первом этаже дачи.

Топ-4 интересных фактов:

 

  1. Ренсом Олдс, основатель компании Oldsmobile, первым сделал шаг на пути к конвейерному производству: автомобили собирались не в мастерских, а на специализированных автозаводах в Лансинге и Детройте.

  2. Oldsmobile Model T обладал одноцилиндровым двигателем, колесной базой 82 дюйма, шинами 30х3 дюйма и бензобаком объемом семь галлонов (данные взяты из открытых источников).

  3. Мощность двигателя Oldsmobile изначально составляла 3 лошадиные силы. После модернизации она увеличилась до 10,3 л.с. 

  4. Перед началом поездки водитель Oldsmobile одевался в балахон-пыльник с капюшоном, кожаную фуражку и защитные очки. Такое снаряжение защищало шофера от ветра, пыли и дождя.

 

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