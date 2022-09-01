В Самарском политехе отметили День знаний

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1 сентября политеховцы отпраздновали начало нового учебного года. Торжественная линейка для первокурсников, по традиции, состоялась на площадке перед первым учебным корпусом.

– Я от всей души приветствую сотрудников, преподавателей и, конечно же, дорогих первокурсников, которые влились в ряды нашей большой, замечательной семьи Политеха, – обратился к собравшимся первый проректор-проректор по научной работе Максим Ненашев. – Мы каждый раз с нетерпением ждем этого дня, чтобы начать учебный год с обновленным коллективом студентов. Конечно, учеба – это непростая работа, но политеховцы никогда не страшились трудностей. Мы, в свою очередь, создадим все условия для того, чтобы вы комфортно обучались, занимались спортом, и преумножали славу нашего университета.

После этого Максим Ненашев вручил символический студенческий билет лучшему абитуриенту этого года - Дмитрию Манжарову, поступившему в институт автоматики и информационных технологий. По результатам ЕГЭ суммарно он набрал 281 балл.

Затем перед гостями праздника с вокальными номерами выступили студентка института нефтегазовых технологий Мария Петухова и хор «Майолика», а также первокурсники-иностранцы – с приветственным словом.

После этого студенты-новички произнесли слова клятвы первокурсника и разошлись по аудиториям, в которых им предстоит учиться в ближайшие несколько лет. В этом году первокурсниками СамГТУ стало более двух тысяч человек.

Фото: пресс-служба СамГТУ