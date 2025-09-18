Я нашел ошибку
Главные новости:
За неделю в Самарской области заболеваемость ковидом выросла на 61,5%
За неделю в Самарской области заболеваемость ковидом выросла на 61,5%
В Клявлинском районе во время движения загорелась иномарка
В Клявлинском районе во время движения загорелась иномарка
В Самаре делают полосу разгона при выезде с улицы Тихомирова на Народную
В Самаре делают полосу разгона при выезде с улицы Тихомирова на Народную
Торги по продаже Сергиевской птицефабрики провалились
Торги по продаже Сергиевской птицефабрики провалились
«Внимание, дети!»: в Штабе общественной поддержки «Единой России» проходит Неделя безопасности дорожного движения
«Внимание, дети!»: в Штабе общественной поддержки «Единой России» проходит Неделя безопасности дорожного движения
Российские учителя и школьники получили доступ к лучшему образовательному онлайн-контенту
Российские учителя и школьники получили доступ к лучшему образовательному онлайн-контенту
Оштрафована авиакомпания, пассажиры который 17 часов ждали в Курумоче вылета в Сочи
Оштрафована авиакомпания, пассажиры который 17 часов ждали в Курумоче вылета в Сочи
В Самарском политехе открыли новую молодёжную лабораторию
В Самарском политехе открыли новую молодёжную лабораторию
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
В «ЗИМ Галерее» покажут фильмы с участием Юрия Стоянова и Дениса Бокурадзе
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
В Самарском политехе открыли новую молодёжную лабораторию

18 сентября 2025 13:15
117
В Самарском политехе открыли новую молодёжную лабораторию

В Самарском политехе открыли новую молодёжную лабораторию для изучения процессов переноса тепла и массы в пористых и гетерогенных средах

Лаборатория «Тепловые процессы в химической технологии» («ТермоХим») была открыта в рамках федерального проекта «Университеты для поколения лидеров». В ней политеховская команда создаёт алгоритмы и методы математического моделирования сложных химико-физических процессов и проверяет их на практике. 

«Создание новых математических моделей позволит глубже понять взаимосвязь между структурой материалов, тепловыми потоками и химическими превращениями, а также выработать подходы к оптимизации таких процессов», - говорит руководитель лаборатории, проректор по научной работе Самарского политеха Антон Ерёмин.  

В научный коллектив входят аспиранты, магистранты и кандидаты наук, у которых есть знания и практический опыт в областях тепломассообмена, термодинамики и прикладной математики.

«Молодёжная лаборатория открывает путь к устойчивому развитию и внедрению инноваций в ключевые отрасли экономики, - говорит кандидат химических наук, заведующий кафедрой «Газопереработка, водородные и специальные технологии» Сергей Востриков. - Исследования направлены на решение актуальных проблем - снижение энергопотребления и выбросов парниковых газов и улучшение качества жизни за счёт новых материалов. Результаты работы помогут в разработке «зелёных» технологий и оптимизации процессов химической промышленности, например, в совершенствовании химических реакторов».

Проект предполагает федеральное финансирование – 16 млн рублей ежегодно до 2027 года.  

Фото пресс-службы Самарского политеха.

