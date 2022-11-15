В Самарском политехе обсудят проблемы школьного обучения химии

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24 и 25 ноября в спортивно-оздоровительном лагере СамГТУ «Политехник» пройдет форум учителей химии из школ Самарской области.

Участники познакомятся с новейшими разработками Самарского политеха в области педагогических технологий и инженерных инноваций, обсудят эффективные формы сотрудничества вуза, школ и предприятий региона, а также поделятся собственными успешными образовательными проектами и методиками преподавания химии.



Круглый стол «Проблемные вопросы химического образования: поиски и пути их решения» соберёт представителей средних образовательных учреждений, руководителей и сотрудников организаций дополнительного образования, реализующих программы химической направленности, ученых и преподавателей химико-технологического факультета Самарского политеха, представителей компаний нефтехимического кластера губернии.

Среди гостей форума - министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.