В Самарском политехе исследовали новые свойства композиционных полимеров

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Научный коллектив Самарского политеха под руководством проректора по интеграционным проектам Антона Еремина создал новые материалы на основе пористых структур.

Проект «Разработка методов прогнозирования теплофизических свойств композиционных материалов с периодической макроструктурой» реализуется в рамках гранта Российского научного фонда 21-79-00047. Над ним работают также аспиранты кафедры «Промышленная и теплоэнергетика» Андрей Попов и Дмитрий Брагин.

По словам ученых, проведенные экспериментальные и теоретические исследования позволили определить зависимости теплофизических свойств новых материалов от объемной пористости, а также получить универсальные аналитические зависимости.

- Полученные результаты могут быть использованы при разработке новых видов тепловой защиты, а также при изготовлении тепломассообменного оборудования. Выполненные в рамках проекта исследования лягут в основу технологии изготовления композиционных полимеров с заданными теплофизическими свойствами, - сказал Антон Еремин.

Проект представляет интерес с научной и практической точки зрения. Актуальность темы обусловлена широким распространением композиционных материалов в авиационном и космическом машиностроении, энергетике, строительстве и многих других отраслях промышленности, сообщает пресс-служба СамГТУ.

Фото: пресс-служба СамГТУ