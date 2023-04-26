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В Самарском политехе исследовали новые свойства композиционных полимеров

26 апреля 2023 15:47
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Научный коллектив СамГТУ создал новые материалы на основе пористых структур.

Научный коллектив Самарского политеха под руководством проректора по интеграционным проектам Антона Еремина создал новые материалы на основе пористых структур.

Проект «Разработка методов прогнозирования теплофизических свойств композиционных материалов с периодической макроструктурой» реализуется в рамках гранта Российского научного фонда 21-79-00047. Над ним работают также аспиранты кафедры «Промышленная и теплоэнергетика» Андрей Попов и Дмитрий Брагин.

По словам ученых, проведенные экспериментальные и теоретические исследования позволили определить зависимости теплофизических свойств новых материалов от объемной пористости, а также получить универсальные аналитические зависимости.

- Полученные результаты могут быть использованы при разработке новых видов тепловой защиты, а также при изготовлении тепломассообменного оборудования. Выполненные в рамках проекта исследования лягут в основу технологии изготовления композиционных полимеров с заданными теплофизическими свойствами, - сказал Антон Еремин.

Проект представляет интерес с научной и практической точки зрения. Актуальность темы обусловлена широким распространением композиционных материалов в авиационном и космическом машиностроении, энергетике, строительстве и многих других отраслях промышленности, сообщает пресс-служба СамГТУ.

 

Фото:   пресс-служба СамГТУ

Теги: Самара

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