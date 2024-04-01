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В Самарской области завершились мероприятия Всероссийского чемпионатного движения

1 апреля 2024 12:47
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в Самарской области завершились мероприятия Всероссийского чемпионатного движения

В Самарской области завершился региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий. С 20 марта шанс заявить о себе и показать свое мастерство на конкурсных площадках получили  юниоры-школьники от 14 лет, а уже с 25 марта к соревнованиям приступили участники из основной возрастной категории – студенты профессиональных образовательных организаций.

Чемпионат «Профессионалы» с каждым годом растет и расширяет перечень компетенций — в этом году региональный этап пополнили 16 новых направлений. В таких как: «Бухгалтерский учет», «Копирайтинг», «Моушн дизайн», «Парикмахерское искусство» и «Сметное дело» , впервые соревнуются студенты колледжей и техникумов .

Одной из площадок проведения чемпионата стал Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина. На базе этого учреждения второй год участники демонстрируют свои профессиональные навыки в блоке компетенций «Производство и инженерные технологии».

27 марта стало отправной точкой для участников основной возрастной категории — третий этаж учебного заведения превратился в большой цех по компетенциям «Сварочные технологии», «Производство металлоконструкций», «Слесарная работа с металлом». За рабочими местами, спрятанными защитными промышленными шторами, летели окалины и звонко стучали шлакоотбойные молотки: одни студенты изготавливали детали труб и пластин, другие — в конце дня представили готовый каркас мангала.

Две мастерские, в которых работали конкурсанты, оборудовали два года назад благодаря национальному проекту «Образование». Обновление материально-технической базы колледжей — еще один показатель того, как система среднего профессионального образования Самарской области развивается в соответствии с запросами экономики, становится более современной и практико-ориентированной.

Владимир Бодров, директор Самарского колледжа сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина, отметил, насколько важно студентам участвовать в конкурсах профессионального мастерства: «Участвуя во Всероссийском чемпионатном движении, студенты показывают знания, умения и навыки, которые передали им преподаватели и мастера. Победы конкурсантов, прохождение отборочных туров — это еще и результат работы учебного заведения: значит, обучение там ведется на высоком уровне. Чтобы подготовить достойного специалиста для предприятия, колледж должен иметь соответствующую материальную базу, а также профессиональный состав мастеров производственного обучения».

Помимо работы с металлом, на площадке Самарского колледжа сервиса производственного оборудования проходит компетенция «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома». Специальность с одноименным названием преподается в колледже уже на протяжении пяти лет, но именно в этом году образовательная организация впервые стала площадкой для участников чемпионата.

Выполняя конкурсное задание, участники формируют пакет документов для проведения общего собрания собственников многоквартирного дома, ведут протокол заседания и сшивают документы в папку.

«Участники соревнований работают без шаблонов и бланков, они исходят только из темы собрания и самостоятельно формируют документы, — делится Наталья Казарова, главный эксперт компетенции. – На самом деле, это довольно непростая работа! Мы, эксперты, разделяем переживания конкурсантов — для нас тоже очень волнительно и ответственно впервые проводить соревнования по компетенции «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» в стенах колледжа».

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