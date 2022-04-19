В Самарской области завершилась акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»

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С 15 марта по 15 апреля в Самарской области, как и во всей стране, проходила Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Она уже стала традиционной, проводилась в регионе шестой раз. Ежегодно в преддверии единого государственного экзамена родителям будущих выпускников предлагается пройти всю процедуру сдачи ЕГЭ.

Взрослые получили возможность поменяться местами со своими детьми, зарегистрироваться, сдать личные вещи и телефоны, пройти инструктаж, заполнить бланки и написать сокращенный вариант экзаменационной работы. Они увидели, как осуществляется контроль на входе перед экзаменом, какие меры безопасности соблюдаются в пунктах проведения экзаменов, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы.

В 2022 году родителям предложили попробовать свои силы в выполнении сокращенного варианта ЕГЭ по математике базового уровня, который содержал в себе задания разных типов. «Единый государственный экзамен, а особенно подготовка к нему – процесс сложный и волнительный, – поделилась своими впечатлениями Елена, одна из участниц акции. – Моя дочь в этом году заканчивает 11 класс, весь год она готовится сдавать ЕГЭ, и мы всей семьей очень переживаем за нее. Я неплохо знала математику в школе, поэтому решила попробовать написать экзамен, чтобы потом рассказать дочери, как устроен весь процесс, какие задания лично у меня вызовут затруднения, чтобы потом мы сделали упор на них в плане подготовки. Немного времени у нас еще есть, поэтому, я надеюсь, все будет хорошо. Главное, чтобы у дочери появилось ощущение, что все не так страшно, как представляется, и у нее все получится».

Во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» приняли участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. Они пообщались с родителями будущих выпускников, рассказали о процедуре проведения единого государственного экзамена и заверили родителей, что к проведению ЕГЭ в Самарской области все готово.

Всего в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» приняли участие порядка 40 тысяч человек. Пункты сдачи были организованы во всех школах, где есть выпускные классы.

Также 7 апреля 2022 года в образовательных организациях, реализующих образовательные программы основного общего образования на территории Самарской области, прошла региональная акция «ОГЭ для родителей». Для мероприятия были разработаны сокращенные варианты экзаменационных работ по математике, на выполнение которых отводилось 30 минут. Целью было помочь выпускникам 9 классов и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ОГЭ, лучше познакомить общественность с процедурой проведения экзамена.

«Моя дочь заканчивает 9 класс и скоро будет сдавать ОГЭ, — поделилась Людмила Наместникова. — Хочется узнать, как проходит эта процедура изнутри, чтобы морально помочь ребенку справиться с экзаменом».

«Я очень волнуюсь за свою дочь Ксению, поэтому решила пройти это испытание. Хотела почувствовать себя на месте ребенка, увидеть все своими глазами и снять психологическое напряжение, — рассказывает мама девятиклассницы Светлана Петроченко. — Я убедилась в том, что в самой процедуре нет ничего страшного, главное, настроиться на успех и тщательно готовиться к сдаче экзаменов. Этим как раз моя дочь сейчас и занимается вместе с учителями. Надеюсь, что все пройдет хорошо».