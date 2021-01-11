В Самарской области в школах возобновили обучение в очном режиме

54

В Самарской области учащиеся всех классов, от 1 до 11, в понедельник, 11 января, пришли в школы. В образовательных учреждениях вернулись к очному режиму обучения.

Такое решение было одобрено Роспотребнадзором и Минздравом 63 региона. Оно связано со снижением в Самарской области заболеваемости ОРВИ и пневмонией. Отмечена положительная динамика и в ситуации с COVID-19.

Однако при этом в школах вступили в силу новые санитарные правила. Теперь за каждый пропущенный день школьник должен предоставить в образовательное учреждение документ, которым является справка от участкового врача. Хотя до этого ребенок мог не посещать школу три дня и вернуться за парты, не принося никаких справок.

Утренний фильтр с обязательным измерением температуры тела продолжает действовать на входе в образовательное учреждение. Но ограничено передвижение по коридорам. Остаются в силе требования по проветриванию помещений и разделению детей по классам.

Наступивший 2021 год принес еще ряд нововведений. Прием детей в первый класс теперь будет проходить по другим правилам. Раньше принимать документы начинали с 1 февраля, теперь же – с 1 апреля. А завершится он 30 июня. Это касается тех семей, которые живут по месту прикрепления к школе. Либо имеют преимущество при оформлении в первый класс. А вот те семьи, которые хотят отдать ребенка в школу не по месту жительства, подавать заявление будут с 6 июля. Если в этих учебных заведениях полностью не сформированы классы, ребенка в школу зачислят. В ином случае местные органы власти должны помочь семье с устройством в другое учебное заведение, пишет ГТРК Самара.

Фото: pixabay.com