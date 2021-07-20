В Самарской области в новом учебном год в двух колледжах региона откроются 8 мастерских

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В регионе большое внимание уделяется развитию среднего профессионального образования.

2019 год по инициативе Губернатора Самарской области был объявлен Годом СПО. Большие средства были вложены в ремонты и обновление материально-технической базы техникумов и колледжей. Эта работа продолжается и в рамках национального проекта «Образование». В 2020 году в двух колледжах Самарской области открылись 10 мастерских, оснащенных самым современным оборудованием. В этом году еще в двух колледжах будет создано 8 мастерских, 4 из них в Новокуйбышевском гуманитарно-технологическом колледже.



Для реализации проекта по созданию мастерских была определена приоритетная группа компетенций: «Поварское дело», «Хлебопечение», «Ресторанный сервис», «Бухгалтерский учет».

В первом полугодии 2021 года был успешно реализован этот проект. Произведен ремонт помещений в соответствии с предъявляемыми требованиями к мастерским. Площадь отремонтированных учебных помещений составляет 923,3 кв.м.



За счет федеральных средств и внебюджетных средств колледжа закуплено 150 единиц современного оборудования, 57 единиц компьютерного оборудования, полностью соответствующее инфраструктурным листам Ворлдскиллс, а также лицензионное программное обеспечение.



В целом, это позволит обеспечить качество подготовки выпускников и расширить практику применения современных технологий оценки компетенций и квалификации обучающихся профессиональных образовательных организаций Самарской области в формате демонстрационного экзамена.



В ходе реализации проекта было обновлено содержание основных образовательных программ (введены новые учебные предметы, междисциплинарные курсы), также разработаны 47 коротких программ, что обеспечит повышение квалификации преподавателей, мастеров производственного обучения ПОО Самарской области.