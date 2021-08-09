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В Самарской области стартовала "вторая волна" приема заявлений в первый класс

9 августа 2021 18:00
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Для детей, не проживающих на закрепленной за школой территории и не зачисленных в другие школы.

6 июля началась регистрация заявлений о приеме в первые классы на 2021-2022 учебный год на свободные места  детей, не проживающих на закрепленной за школой территории и не зачисленных в другие школы.

Заявления родителей (законных представителей) принимаются как в электронном виде (с использованием ГИС Самарской области «АСУ РСО» по адресу в сети Интернет: https://es.asurso.ru), так и на бумажном носителе (непосредственно в школах).
Правила приема в конкретные школы опубликованы на официальных сайтах школ.

Вопросы приема регулируются Порядком приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458, а также Правилами приема, утвержденными каждой образовательной организацией.

Контакты для обращений по вопросам организации приема заявлений в муниципальные общеобразовательные учреждения г.о. Самары и Тольятти:
Департамент образования администрации г.о. Самара 8 (846) 332-23-25, 332-82-48
Департамент образования администрации г.о. Тольятти 8 (8482) 37-98-40

Теги: первый класс прием заявлений

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