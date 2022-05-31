В Самарской области стартовал самый массовый экзамен основного периода ЕГЭ

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30 мая в Самарской области, как и во всей стране, состоялся экзамен по русскому языку. Он является самым массовым и одним из обязательных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании, кроме того, результаты по нему необходимы для поступления в любой в вуз.

В основные дни основного периода на ЕГЭ по русскому языку в Самарской области зарегистрированы больше 13 тысяч человек, в том числе 12 944 – выпускники текущего года.

В целях эпидемиологической безопасности экзамен разделен на два дня, чтобы избежать массового скопления участников в экзаменационных пунктах. Безопасность детей для Правительства Самарской области в приоритете. Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян отметил, что во всех пунктах проведения экзамена, а их в регионе сегодня 77, соблюдаются все меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором.

«Экзамен по русскому языку является одним из обязательных для выпускников. Чтобы получить аттестат, одиннадцатиклассники должны набрать 24 балла. Минимальный порог по этому предмету при поступлении в вуз – 36 баллов. Большая ответственность возлагается на будущих медалистов. Для получения аттестата особого образца им необходимо получить не менее 70 баллов, – подчеркнул министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. – В Самарской области сильная филологическая школа и очень хорошие учителя. Из года в год наши ребята получают высшие баллы по русскому языку. Мы надеемся, что среди выпускников 2022 года будет много высокобалльников. Я желаю каждому участнику ЕГЭ удачи и уверенности в своих силах».

Продолжительность ЕГЭ по русскому языку – 3,5 часа (210 минут). Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий.

Свои результаты участники экзамена получат не позднее 17 июня.

Основной период ЕГЭ в 2022 году проходит с 26 мая по 2 июля. Всего в Самарской области заявления на участие в ЕГЭ-2022 подали свыше 14 тысяч человек, из них 12 920 – выпускники текущего года.