В Самарской области стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

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В Самарской области начались интеллектуальные испытания для участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. В первый день теоретические знание французского языка продемонстрировали более 60 старшеклассников губернии. Эти ребята уже прошли школьный и муниципальный этапы олимпиады. Лучшие из них смогут побороться за победу в финале.

Всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводится по 24 предметам, среди них – русский язык, математика, биология, мировая художественная культура, технология и даже китайский язык. Это старейшая и самая престижная олимпиада в стране, в которой традиционно участвуют более 6 миллионов человек.

В этом году, несмотря на ограничительные мероприятия, и школьный, и муниципальный этапы прошли в регионе в очном формате, причем количество участников увеличилось по сравнению с прошлым годом на 10%. Кроме того, Самарская область вошла в число 6 пилотных регионов, которые проводили первый этап состязаний на платформе Всероссийского образовательного центра «Сириус», что позволило увеличить охват детей олимпиадным движением.

«Задача, которую перед нами поставил Президент России Владимир Владимирович Путин по итогам реализации национального проекта «Образование» – войти в «десятку» сильнейших стран мира по качеству общего образования. Я уверен, что развитие олимпиадного движения поможет нам в этом. Ребята решают задачи не из школьной программы, а значит, учатся мыслить нестандартно, применять на практике накопленные теоретические знания по предмету, - отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. – Хочу отметить, что участие в олимпиаде абсолютно бесплатное, и оценки за нее не выставляются. В то же время, победители Всероссийского этапа имеют приоритетное право на поступление в любой российский вуз».

Возможности, которые дает детям и подросткам участие во Всероссийской олимпиаде школьников, называют «олимпийским лифтом». Победители соревнования наделяются правом льготного зачисления в выбранный университет, институт или академию (от дополнительных баллов за ЕГЭ или портфолио до поступления в вуз без экзаменов). Воспользоваться своей льготой можно на протяжении четырех лет.

Призеры финала ВсОШ, кроме того, приглашаются на отборочные соревнования, в результате которых формируются сборные команды России для участия в международных олимпиадах, сообщает пресс-служба облправительства.