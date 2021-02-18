В Самарской области с 1 сентября 2021 года увеличат стипендии

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Цифры в выплатах изменятся как у студентов, так и у аспирантов.

В Самарской области приняли новые нормативы формирования стипендиального фонда за счет средств областного бюджета по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся.

Так, государственная академическая стипендия студентам, которые обучаются в колледжах и техникумах по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, подготовки специалистов среднего звена, профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих с 1 сентября 2021 года составит 691 рубль вместо 664 рублей, как это действует сейчас. Бакалавры и магистры будут получать 1895 рублей. Аспиранты (за исключением естественнонаучных направлений) получат выплаты в размере 3724 рубля. Аспиранты естественнонаучных дисциплин — 8943 рубля.

Изменения коснутся и социальной стипендии. Для студентов СУЗов сумма увеличится с 996 рублей до 1037 рублей , а для бакалавриата и магистратуры — 2842 рубля против 2733 рублей. Меньше всех заметят изменения те, кто осваивает рабочие профессии по образовательным программам подготовки, у них разница составит 14 рублей - с 360 до 374 рублей..

Напомним, что недавно некоторые студенты вернулись в храм науки, для них завершилась "дистанционка", пишет ГТРК Самара.