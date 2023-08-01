В Самарской области прошла серия форумов для студентов «Шаг к бизнесу»

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Благодаря поддержке Правительства Самарской области прошли профориентационные форумы «Шаг к бизнесу». Ежегодно, по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова, в губернии проводится конкурс грантов на реализацию социальных проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций.



«В этом году грантовый фонд позволил нам поддержать 64 проекта из разных муниципалитетов региона и их команды, которые реализуют значимые инициативы, помогают в решении важных социальных задач. Очень важно, когда есть идеи по предоставлению качественных и востребованных услуг жителям региона и есть инструменты, помогающие воплощать эти идеи в жизнь», - акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



Региональная общественная организация «Молодежное информационное агентство Самарской области» стала одним из победителей конкурса 2022 года. Серия профоориентационных форумов в рамках их проекта стартовала в конце февраля. За время реализации проекта команда общественников провела пять форумов в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске. На участие в форумах «Шаг к бизнесу» было подано более 1000 заявок. В них приняли участие студенты ссузов и вузов региона.



Форумы поддерживают и решают задачи национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», ведь их целью стала популяризация предпринимательской деятельности и помощь тем, кто хочет начать собственное дело.



В качестве экспертов в форумах приняли участие опытные предприниматели Самарской области, готовые делиться своим опытом и знаниями, а также избавить будущих представителей бизнеса от ошибок на старте их деятельности. Это руководитель smm-агентства Republic Антон Стеньков, основатель самарского ювелирного бренда BUNTARKA Ирина Шарова, производитель ореховых паст Константин Брусянцев и многие другие.



«Форумы посетили известные, практикующие предприниматели, поделились своими кейсами в своей сфере, поделились знаниями в маркетинге, продвижении своего дела», - рассказал руководитель РОО «Молодежное информационное агентство Самарской области» Альберт Боязитов.



Кроме того, в форумах приняли участие представители регионального центра «Мой бизнес», которые рассказали, на какие инструменты поддержки могут рассчитывать начинающие предприниматели.

Напомним, Самарская область входит в первую десятку регионов страны по поддержке социального бизнеса и СОНКО. Сегодня на территории региона зарегистрировано более 4,4 тыс некоммерческих организаций. Около 80% из них – социально ориентированные.



Автор фото - Анастасия Ежикова