В Самарской области прошел всероссийский форум учителей «Педагогическая гавань»

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С 8 по 11 декабря в Самарской области проходил XVI Всероссийский форум «Педагогическая гавань». В рамках форума состоялся также I съезд председателей реготделений Общероссийской организации лидеров образования «Учитель года».

Впервые Самара стала «педагогической гаванью» для учителей страны в 2007 году. Это был семинар повышения квалификации, где своими методиками и приемами педагогического мастерства поделились десять лучших педагогов страны. С тех пор представительство и география форума значительно расширились.

В 2022-м очно в форуме участвует уже 150 педагогов-новаторов из 40 регионов, в онлайн-режиме – около 30 тысяч учителей. Главная тема – «Будущее в наших руках». Спикерами площадок форума выступают абсолютные победители и лауреаты конкурса «Учитель года России» разных лет. Они транслируют свой опыт тем, кто хочет расти и развиваться в профессии, несут новые смыслы и проводят мастер-классы. Большое внимание участники форума уделили обсуждению планов педагогического сообщества России на будущий, 2023 год, который решением Президента Российской Федерации объявлен Годом педагога и наставника.

«Когда собираются профессионалы такого уровня, лидеры образования, лучшие учителя России, это всегда новые идеи, новые подходы к образованию, воспитанию детей, – подчеркнул в приветствии первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. – Сегодня наша страна переживает непростой период своей истории. На наших глазах разворачивается мировое противостояние ценностей, идеологий. Мы видим, какая серьезная борьба идет, в первую очередь, за умы и души молодого поколения, наших детей. В этой исторической битве аспект гражданского воспитания, конечно, приобретает особое значение. Уверен, что по результатам этого форума буду скорректированы методические подходы к обучению и воспитанию, появятся идеи по корректировке федерального законодательства в этой сфере. И это также будет способствовать воспитанию достойных граждан нашей страны».

Символично, что старт Году педагога и наставника был дан в Самаре. Напомним, первый знак отличия «За наставничество» и удостоверение №001 Владимир Путин вручил председателю Самарской губернской думы, академику РАН Геннадию Котельникову.

Спикер регионального заксобрания уверен, что образование – это самое эффективное вложение в будущее.

«Существует очень хорошее выражение: если в сельской местности есть врач, учитель и священник – это село будет существовать и развиваться. От учителя зависит очень многое, он – наставник для подрастающего поколения. И к учителю должно быть особое отношение у каждого. Если у нас так будет, то все в стране будет нормально, и в образовании, и во всем остальном», – уверен Геннадий Котельников.

Без наставника не может состоятся в профессии и настоящий учитель, считает идейный вдохновитель форума, председатель комитета губдумы по образованию и науке Светлана Ильина.

«Знаний, которые дети получают сначала в школе, потом в вузе, не хватает, чтобы потом выходить и вставать по другую сторону парты, – говорит она. – А когда ведет наставник – получается совместный, командный результат, который однозначно приведет к хорошему будущему».