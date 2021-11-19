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В Самарской области пройдет "Урок цифры"

19 ноября 2021 13:36
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В Самарской области пройдет "Урок цифры"

В рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» с 22 ноября по 12 декабря 2021 года в школах Самарской области пройдет новый этап Всероссийского проекта «Урок цифры». На этот раз темой открытого урока станет разработка игр - от этапов создания компьютерных игр до профессий, задействованных в этом процессе.

Основная цель проекта – формирование ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также стимулирование ранней профориентации детей в сфере информационных технологий. Организаторами образовательной акции выступают АНО «Цифровая экономика», при поддержке Минцифры России, Минпросвещения России, а также ведущих российских ИТ-компаний.

На новом «Уроке цифры» школьники с 1 по 11 класс смогут примерить на себе разные профессии из индустрии игр. По сюжету тренажера этого года ребята вместе с персонажами проекта «Урок цифры» попадают в обстановку игры «Домовята». Школьникам предлагается доработать игру изнутри, встав на место её разработчиков. Так, младшеклассники попробуют себя в ролях программиста, художника и аниматора. Учащиеся пятого-восьмого классов перевоплотятся в гейм-дизайнеров, тестировщиков игр и маркетологов. А старшеклассники попробуют себя в роли продюсеров игр и узнают о различных жанрах игровых проектов, платформах и стадиях жизни игры. Они попробуют стать руководителями собственных игровых студий, наймут команду, поставят правильно задачи и смогут распределить ресурсы таким образом, чтобы быстрее и эффективнее создать с нуля собственную игру. С помощью тренажеров участники «Урока цифры» будут конструировать персонажей и создавать анимацию, собирать воедино элементы игры, тестировать игру и многое другое.

«Информационные технологии играют важную роль в школьном образовании. Интерес к игровой сфере, участие в киберспортивных соревнованиях может способствовать профессиональному самоопределению ребят, их развитию в этом направлении. Мы рады, что ведущие российские ИТ-компании поддерживают проект «Урок цифры». Благодаря специалистам школьники в понятной форме узнают, как устроена игровая индустрия, какие в ней есть специальности, как можно применить свои знания и навыки, что в будущем поможет им найти свое призвание в этой области», – отметил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

 «Сегодня многие ребята увлекаются компьютерными играми, теперь у них появилась замечательная возможность попробовать свои силы в качестве программиста, художника, аниматора, гейм-дизайнера, тестировщика, узнать подробнее о том, какие бывают жанры, пройти увлекательный процесс создания игры от зарождения идеи до выпуска готового продукта. Материалы школьникам и учителям дают ведущие российские ИТ-компании, которые познакомят с профессиями в игровой сфере. Все тренажеры будут доступны для учителей и школьников круглый год, их можно легко интегрировать в учебный план в соответствии с видением педагога», – отметил Евгений Ковнир, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».

«В Самарской области в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» уже проходила серия увлекательных открытых «цифровых» уроков для школьников. Ребята активно принимают участие, так и сейчас с помощью тренажеров участники «Урока цифры» будут конструировать персонажей и создавать анимацию, собирать воедино элементы игры, тестировать игру и многое другое. Сегодня проведение таких мероприятий играет значимую роль в подготовке кадров, в выборе будущей профессии. Такую задачу ставит перед нами Губернатор Дмитрий Азаров. «Уроки цифры» не только дают школьникам практические и теоретические знания по конкретным темам информационных технологий, но и убеждают будущих студентов связать свою карьеру с IT», – рассказали в региональном департаменте информационных технологий и связи.

 «Урок цифры» пройдет в онлайн режиме. Принять участие смогут все желающие с компьютера, планшета или смартфона.

Самарская область – один из лидеров в стране по количеству участвующих в акции: она постоянно входит в топ 5 в России. 

Образовательный проект для школьников «Урок цифры» стартовал в декабре 2018 года по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и АНО «Цифровая экономика». Проект позволяет школьникам развить цифровые компетенции, помогает им определиться с профессией. 

В течение последних трех лет «Уроки цифры» проводят ведущие российские технологические компании, занятия проходят в формате интерактивных тренажёров. В прошлом учебном году Урок цифры охватил более 10 млн российских школьников. За три года дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 41 млн раз.

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