В Самарской области проходит второй набор в Межвузовский акселератор

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В акселераторе принимают участие студенты 8 ключевых университетов региона: Самарского университета, Самарского государственного медицинского университета, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Самарского государственного экономического университета, Поволжского государственного университета сервиса, Самарского Политеха, Тольяттинской академии управления и Самарского государственного аграрного университета.



Формирование условий для развития стартапов, проектов начинающих предпринимателей, реализации идей активной молодежи региона – важная задача, обозначенная Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, в работе областного Правительства.



Межвузовский акселератор проходит по инициативе Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Оператором выступает Региональный центр инноваций StartupSamara, партнер программы — объединение вузов, корпораций, инвесторов и предпринимателей «Фабрика Единорогов».



«Многие идеи и проекты молодых людей из Самарской области перспективны и имеют все шансы на успех и востребованность. Для этого мы оказываем им комплексную поддержку в самых разных формах. Это образовательные и акселерационные программы, где ребята получают базовые знания и навыки. Для начинающих предпринимателей действуют льготные гранты Гарантийного фонда, имущественная поддержка в виде рабочих мест в коворкинге регионального центра «Мой бизнес». Разработчики высокотехнологичной и инновационной продукции могут принять участие в конкурсах Фонда содействия инновациям и получить гранты на реализацию своих проектов. Они также могут стать резидентами технопарка «Жигулевская долина», где инноваторам помогают в привлечении финансирования, участии в выставках, продвижении», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



Участники акселератора будут каждую неделю встречаться с трекерами — бизнес-экспертами, которые помогут правильно ставить цели и достигать их, чтобы обеспечить постоянный рост студенческих проектов.



Кроме того, участников ждут обучающие мероприятия с отработкой полученных знаний на практике, а также тренинги, где под руководством федеральных экспертов студенты разберут все самые важные аспекты начала собственного бизнеса: построение гипотез и анализ рынка, поиск целевой аудитории и выстраивание ценностного предложения, бизнес-моделирование и основы Юнит-экономики, конкурентный анализ и продажи.



Мероприятия акселератора завершатся в декабре. Итогом программы станет презентационная сессия, подготовиться к которой участникам также помогут: научат составлять грамотную презентацию и подскажут, как спланировать выступление. На презентационной сессии участники представят свои проекты и достигнутые за время акселератора результаты. Лучшие участники смогут получить гранты на развитие своих проектов.