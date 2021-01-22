В Самарской области проходит региональный этап Всероссийской школьной олимпиады

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В эти дни проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, участники которого уже прошли школьный и муниципальный этапы отбора. В Самарской области в этом учебном году охват детей олимпиадным движением вырос до 80%. Это произошло в том числе благодаря подключению региона к платформе образовательного центра «Сириус». Губерния вошла в число шести пилотных регионов, которые проводили первый, теоретический этап состязаний с использованием технических возможностей всероссийского центра.

Накануне в Самарской области завершился региональный этап олимпиады школьников по химии. В нем участвовали 133 ученика 9-11 классов, победивших по числу набранных баллов в предыдущих этапах состязания.

Окружные этапы прошли в очном формате с соблюдением санитарно-эпидемических мероприятий, причем количество участников увеличилось по сравнению с прошлым годом на 10% и составило 182 тысячи человек.

Второй (практический) этап олимпиады проходит в январе и феврале на базе вузов региона. Испытания по химии состоялись в Самарском Политехе, на базе Дома научной коллаборации, который был создан в 2019 году в рамках национального проекта «Образование». В лабораториях университета школьники должны были с помощью реактивов определить состав целого ряда веществ.

«Безусловно, задания выходят далеко за рамки школьной программы. Каждый год они усложняются, растут требования к знаниям детей. Для победы требуется очень серьезная подготовка», - подчеркнул председатель жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии Сергей Яшкин.

Для участия в заключительном этапе ВсОШ победители регионального уровня традиционно отправляются в Москву. Призеры федеральной олимпиады наделяются правом льготного зачисления в выбранный университет, институт или академию (от дополнительных баллов за ЕГЭ или портфолио до поступления в вуз без экзаменов). Воспользоваться своей льготой школьники могут на протяжении четырех лет.

Как подчеркнула заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина, важно, чтобы талантливые дети, будущие высококлассные специалисты, могли успешно развиваться в родном регионе. С этой целью по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова в Самаре создан центр для одаренных детей «Вега», работающий по специальным образовательным программам и оснащенный современным оборудованием. «Олимпиада проводится по 24 предметам. Естественные науки - в центре внимания в Самарском регионе, где находятся крупный нефтехимический и другие промышленные кластеры. Участие в олимпиаде помогает школьникам проверить свои силы и заранее сориентироваться в выборе профессии», - отметила Светлана Бакулина.

Заместитель министра обратила внимание, что в 2021 году в Самарской области пройдет заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. Лучшие в этом предмете приедут в губернию в период с 14 по 19 апреля.



