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В Самарской области продолжается масштабное федеральное мероприятие «Большая учительская неделя». В течение недели на многочисленных площадках региона проходят круглые столы, мастер-классы, конференции, фестивали и многое другое.

Большая учительская неделя – ключевое событие Года педагога и наставника, объявленного Указом Президента России Владимира Путина в целях повышения престижа профессии, привлечения внимания общества к труду учителей. Проведение «Большой учительской недели» позволит сказать педагогам слова благодарности, показать, насколько важна их роль в жизни каждого человека.

Мероприятие не случайно стартовало 2 октября, в День среднего профессионального образования, который в нашей области, как и во всей России, традиционно отмечают культурными и деловыми мероприятиями, конкурсами, акциями, направленными на популяризацию рабочих профессий и специальностей, системы среднего профессионального образования в целом.

В своём Послании Глава региона Дмитрий Азаров отмечал: «Необходимо готовить людей для работы в реальном секторе экономики, где у нас колоссальный дефицит рабочих рук и квалифицированных специалистов».

Развитию среднего профессионального образования в регионе по поручению Губернатора в последние 5 лет уделяется особое внимание. Напомним, на августовской конференции работников образования Губернатор предложил организовать в регионе пятилетку СПО с учетом высокой потребности предприятий различного профиля в квалифицированных кадрах.

В связи с ростом престижа среднего профессионального образования неуклонно возрастает доля подготовки по профессиям и специальностям.

В 2023 году предусмотрено 17 472 бюджетных места для поступления в профессиональные образовательные организации. Из общего объема контрольных цифр приема более 50 % – это профессии и специальности технического профиля (9 761 место).

На протяжении последних лет в Самарской области серьезно укреплена система профессионального образования. Развитие ресурсного потенциала профессиональных образовательных организаций, обновление материально-технической базы, улучшение условий ведения образовательного процесса является важным механизмом системы подготовки квалифицированных кадров. В рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» в профессиональных образовательных организациях Самарской области открыты мастерские, оснащенные современной материально-технической базой. Всего за период 2020 – 2022 годов в регионе создано 30 мастерских.

В 2022 году в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в Самарской области создано два крупных образовательно-производственных кластера для машиностроительной и железнодорожной отраслей экономики. В 2023 году 2 колледжа Самарской области стали победителями конкурса на предоставление в 2024 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета на создание образовательных кластеров среднего профессионального образования отрасли Педагогика и отрасли Правоохранительная сфера и управление. А также в 2024 году в регионе будет создан образовательно-производственный центр (кластер) для строительно-энергетической отрасли Самарской области.

В числе первых в стране участником федерального проекта «Профессионалитет», нацеленного на подготовку кадров под запросы конкретного работодателя, стал Поволжский государственный колледж (ПГК), при поддержке крупнейшего работодателя региона ПАО «ОДК-Кузнецов». ПГК является крупнейшим колледжем региона, ежегодно выпускающим на рынок труда более 1 тыс. квалифицированных рабочих и специалистов.

На базе ПГК создан учебно-производственный комплекс, оснащенный высокотехнологичным оборудованием, обеспечивающим качественную подготовку рабочих кадров для ключевых предприятий региона, в том числе оборонно-промышленного комплекса региона (ПАО ОДК-Кузнецов, АО Прогресс, АО Салют, АО ЕПК-Самара, АО Тяжмаш, АО Продмаш, АО Авиакор).

В июне 2023 года состоялся первый выпуск обучающихся в рамках программ Профессионалитета, из 23 выпускников – 12 заключили договор о целевом обучении и будут трудоустроены на ПАО «ОДК-Кузнецов».

С марта 2023 года в учебно-производственном комплексе ведется работа по поддержке участников СВО. Студентами при участии педагогов-наставников было спроектировано изделие – саперная кошка. Уникальность изделия его сборно-разборная конструкция. В настоящий момент в зону проведения СВО передано уже 2500 единиц изделия.

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