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В Самарской области подвели итоги реализации проекта «Билет в будущее» - 2022

16 декабря 2022 15:18
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Проект стал уникальной площадкой, на которой объединились родители, дети, педагоги, учебные заведения и будущие работодатели.

Подведены итоги проекта по ранней профориентации школьников 6-11 классов «Билет в будущее», который проходит при поддержке Минпросвещения России в рамках национального проекта «Образование». В текущем году в Самарской области реализация проекта «Билет в будущее» прошла очень успешно.

В этом году проект стал более содержательным: значительно изменилась платформа проекта, появились новые функции, новые роли, а у педагогов-навигаторов – больше самостоятельности по регистрации учащихся и организации мероприятий профессионального выбора.

Региональный оператор проекта — Центр опережающей профессиональной подготовки Самарской области подготовил статистика по проекту.

 В 2022 году в Самарской области на платформе проекта bvbinfo.ru было проведено более 60000 онлайн-диагностик школьников 6-11 классов.   К проекту присоединилось 20 тысяч новых участников. Самыми заинтересованными оказались ученики восьмых и девятых классов.

Участниками проекта в регионе стали 600 школ и 600 педагогов. Более 6000 учеников приняли участие в региональных пробах, которые проходили как на базе 30 площадок колледжей и ВУЗов области, так и в онлайн-формате. В сопровождении педагогов-навигаторов ученики пробовали свои силы в роли повора-кондитера, интернет-маркетолога, веб-дизайнера, менеджера по туризму, электромонтажника, учителя начальных классов и других профессиях.

Особое внимание было уделено профориентационным мероприятиям для школьников с ограниченными возможностями здоровья.

 В квесте «Лаборатория будущего» приняли участие более 4500 человек.

В рамках реализации проекта обучение прошли 309 педагогов-навигаторов. Оно было организовано по новой, более насыщенной и практикоориентировнной программе. Для педагогов и сотрудников Центра опережающей профессиональной подготовки Самарской области было организовано участие во Всероссийском форуме региональных операторов проекта «Билет в будущее».

Проект стал уникальной площадкой, на которой объединились родители, дети, педагоги, учебные заведения и будущие работодатели. Такой эффективный тандем однозначно способствует раскрытию потенциала детей, облегчает для них выбор будущей профессии. Вот такие отзывы о проекте дают сами участники:

«Когда мы рассказываем о проекте «Билет в будущее» друзьям, часто слышим вопрос, нет ли лишнего билетика. Это забавно. Проект увлекает, мы ждём продолжения в следующем году. Мы в начале пути, впереди много интересного» - поделилась Ковалева Карина, ученица 6 класса МБОУ Школы №102.

«Практически все скажут, что играли в компьютерную игру, некоторые назовут себя геймерами, лишь единицы понимают, что такое геймдизайн. Мне тоже нравится играть, люблю динамичный сюжет, быстрые перемещения. Благодаря участию в проекте «Билет в будущее» мы смогли сами разработать игру, попробовать себя в сфере IT» - рассказал Парсин Герман, ученик 6 класса.

«Видеть то, что ускользает от большинства, создавать мечту. Именно такая профессия меня интересует. Я вытянул счастливый билет в будущее, благодаря проекту понял, что режиссер – моё призвание. Режиссура включает организацию творческого процесса, управление людьми, поэтому профпроба «Педагог — организатор» от Самарского университета помогла определиться в выборе. Мы создали проект праздника. Мои способности оценили. А похвала окрыляет. Спасибо проекту «Билет в будущее» - поделился своими впечатлениями Козловский Иван, ученик 9 класса.

В 2023 году планируется проводить ещё больше профессиональных проб, экскурсий и профориентационных мероприятий, сообщает пресс-служба проекта «Билет в будущее». 

 

Фото:   пресс-служба проекта «Билет в будущее»

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