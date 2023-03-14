В Самарской области официально открыли Год педагога и наставника

115

2023 год Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Его миссия – признать особый статус педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность, повысить престиж профессии учителя.



14 марта в Самарском медико-техническом лицее руководство региона и учительское сообщество официально объявили Год педагога и наставника в Самарской области открытым. В торжественном мероприятии приняли участие первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, министр образования и науки региона Виктор Акопьян, студенты педагогических вузов, представители педагогических династий, ветераны отрасли образования и молодые специалисты, победители конкурсов "Учитель года", представители общественных организаций, сообщает sovainfo.ru.



Первый вице-губернатор – председатель Правительства Виктор Кудряшов, приветствуя собравшихся в зале учителей, поблагодарил их за труд, за стремление воспитать своих подопечных достойными людьми – умными, грамотными, нашедшими свое место в жизни.

"Сегодня очень важный повод для встречи – мы даем старт Году педагога и наставника, объявленному Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Лидер нашего государства неоднократно говорил о том, что именно во многом благодаря педагогам обеспечиваются стабильность и развитие нашей великой страны. В этих словах много глубокой правды. Благодаря знаниям и опыту, которые несут педагоги, благодаря следованию традициям российской педагогики, применяя новые технологии, мы сегодня строим современную суверенную российскую систему образования. Систему, которая основана на базовых ценностях – ответственности, взаимоуважении, доброте, любви к Родине. Уверен, что благодаря этой системе мы воспитаем еще не одно поколение образованных молодых людей, которые будут готовы проводить научные исследования мирового уровня, делать новые открытия и совершать благородные поступки на благо нашей страны",– подчеркнул председатель Правительства.

"Предстоящий год будет очень интересный – яркий и насыщенный, – выразил уверенность Виктор Кудряшов. – Нас ожидают разнообразные медийные проекты, конкурсы профессионального мастерства, фестивали, выставки и мастер-классы".



Работа идет



Как отметил Виктор Кудряшов, сегодня система образования в Самарской области остается одной из ведущих в Российской Федерации, занимая лидирующие позиции во многих направлениях. Этому способствуют планомерная работа по внедрению новых технологий в образовательный процесс, подготовка профессиональных кадров, строительство новых учебных учреждений, ремонт и переоснащение старых. За пять лет в регионе ввели в эксплуатацию девять зданий школ, количество дополнительно созданных учебных мест составило почти восемь тысяч. До 2024 года в губернии планируется построить еще девять школ. Это позволит создать 9125 дополнительных мест.



Также за последнюю пятилетку в области построили и возвратили в систему 54 детских сада. Количество дополнительно созданных мест составило почти 14 600, но работа на этом не останавливается. В 2023 году планируют завершить строительство детского сада на 240 мест в Самаре в границах Московского шоссе, улиц Стара-Загоры, Воронежской, пр. Кирова. Кроме того, запланирован капитальный ремонт детского сада в Самаре на ул. Победы.



В регионе четыре года реализуется национальные проекты "Образование" и "Демография". Благодаря этому удалось усовершенствовать образовательную инфраструктуру. С 2019 года в 214 школах создали центры "Точка роста", в 232 школах установили современное оборудование для внедрения цифровой образовательной среды, в 12 – обновили материально-техническую базу для занятий физической культурой и спортом, в пяти профессиональных образовательных организациях создали 30 современных мастерских.



Многое делается в регионе и для самих педагогов. В области работают центры опережающей профессиональной подготовки и непрерывного повышения профмастерства, "Дом научной коллаборации", два центра цифрового образования "IT-куб", а также центр, в котором повышение квалификации проходят педагоги дополнительного образования технической направленности. Чтобы привить молодому поколению интерес к профессии учителя, в губернии создают профильные педагогические классы, они есть уже более чем в 100 школах Самарской области.



Сохранить лучшие педагогические традиции, передачу из поколения в поколение духовных ценностей в образовании, в губернии помогает ежегодный конкурс педагогических династий.



Уметь наставить



"Главное - в наставнике должна быть любовь к своей профессии, – считает учитель английского языка школы № 3 города Самары Мария Привалова. – Он должен любить помогать другим людям, видеть ошибки и уметь их аккуратно у человека исправить".



Мария в профессии пять лет. Окончив педагогический вуз, она пробовала себя в других сферах, но поняла, что ее призвание - быть учителем. Своим воспитанникам прежде всего дает совет не бояться ошибок и всегда учиться.



Учитель физики гимназии № 3 города Самары Рафаэль Файрушин преподает семь лет. Первым его наставником была бабушка – учитель с 37-летним стажем, ее пример и сподвигнул молодого человека идти в профессию.



"Очень важно еще на школьной скамье встретить хорошего наставника – человека, который поможет осознанно сделать профориентационный выбор, подскажет верный путь", – считает учитель физики.



Вспомнил о таком своем первом наставнике и академик РАН, председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер. Им стал директор школы.



"В школе я учился хорошо, но без особых достижений. Думаю, сейчас бы в олимпиадах я нечего не завоевал, – рассказал ученый.– Но однажды меня позвал на разговор наш директор – пожилой уже человек. Он мне сказал, что у меня есть все шансы стать золотым медалистом, но для этого я должен принять решение, изменить отношение к учебе. И он оказался прав. Его я считаю своим наставником. Именно он сказал мне, что у человека должна быть большая цель, и показал, как ее нужно достигать: трудом, ответственным отношением к учебе".

Фото: Юлия Рубцова