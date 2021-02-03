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В Самарской области начинается подготовка к "Тотальному диктанту"

3 февраля 2021 13:56
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В Самарской области начинается подготовка к Тотальному диктанту"

Самарская областная универсальная научная библиотека на этой неделе начинает открытые занятия по русскому языку для подготовки к всероссийской образовательной акции "Тотальный диктант". В Самаре, как и по всей России, его планируется провести 10 апреля. В 2021-м это будет в 8-й раз.

Ежегодная общедоступная просветительская акция реализуется в один день по всему миру с целью показать, что быть грамотным важно для каждого человека.

Проходить занятия будут в режиме онлайн. Проводить их будут специалисты Центра поддержки и развития чтения областной библиотеки и профессиональные филологи.

Лекции опубликуют в группе ВКонтакте vk.com/uroki_sounb. Для закрепления темы можно будет выполнить упражнение и отправить на проверку экспертам, пишет Сова.инфо.

Фото pixabay.com

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