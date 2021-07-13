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В Самарской области 300 детей не смогли попасть в выбранные школы

13 июля 2021 12:48
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В Самарской области 300 детей не смогли попасть в выбранные школы

В Самарской области не всем детям хватило места в школах. 300 детей не смогут пойти учиться туда, куда хотели. Родителям предстоит искать альтернативу. 

Как стало известно, на областном оперативном совещании региона родители 300 будущих первоклассников не смогли устроить своих малышей в желаемую школу. Об этом заявила глава города. Причём получилась интересная картина -  на 14 тысяч мест подали 19,5 тысяч заявлений.

Подобная аномалия сложилась из-за того, что некоторые родители писали заявления сразу в несколько школ, а потом уже выбирали где остаться. Другие напротив,  оказались не очень расторопными и в первую волну не смогли записать малышей учиться.

При  это власти заверили, что никто из самарских детей без образования не останется. Более того, свободными сейчас остаются ещё 1000 мест для будущих первоклассников, сообщает ГТРК Самара.

Напомним, что всех школьников этом году ждут выплаты по 10 тысяч рублей.

А также с 13 июля вводятся правила разрешающие зачислять в одну школу братьев и сестёр. Острая проблема в этом возникла, когда родители не успевали записывать детей и им приходилось учиться в разных учебных заведениях. Теперь право быть вместе узаконили на государственном уровне.

Фото: Pixabay.com

Теги: запись в школу школа

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