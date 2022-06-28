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В Самарский университет им. Королёва прибыли участники федерального проекта “Университетские смены”. Для 137 подростков из Донецкой и Луганской народных республик подготовлена насыщенная образовательная и культурная программа. В течение 10 дней юноши и девушки смогут прослушать лекции ведущих ученых университета, стать участниками творческих лабораторий, также их ждут мастер-классы по вокалу, по ораторскому мастерству, спортивным бальным танцам, КВН и квизы. Помимо этого запланированы экскурсии в музей авиации и космонавтики, в Центр истории авиадвигателей, Ботанический сад, в село Ширяево и центр исторического моделирования “Древний мир” в селе Каменный Брод.

“Хочется, чтобы дети, которые приехали к нам в Самару, узнали много нового, расширили свое представление о нашей стране, ее истории и традициях, получили опыт конструктивного взаимодействия со сверстниками. Работать с участниками смены будут наши лучшие педагоги, которые могут увлечь наукой даже тех, кто никогда раньше ею не интересовался”, — отметил Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва.

Всего Самарский университет им. Королёва организует три многопрофильные образовательные смены, они пройдут с 26 июня по 28 июля, их участниками более 400 талантливых подростков из Донецка, Александровки, Ждановки, Макеевки, Горловки и Кировского и др.