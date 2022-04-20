В самарских вузах увеличили число бюджетных мест по направлениям в сфере инженерии и электроники

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В 2022/2023 учебном году в российских вузах предусмотрено почти 24,5 тыс. бюджетных мест по направлениям в сфере электроники. За последние два года их количество увеличилось почти на 2 тыс. Речь идет о специальностях и направлениях подготовки, входящих в укрупнённые группы «Электроника, радиотехника и системы связи», «Технологии материалов», «Нанотехнологии и наноматериалы». Абитуриенты могут подать документы на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.

«В условиях жёсткого санкционного давления принципиально важно сфокусироваться на развитии электроники, которая используется практически повсеместно: на производстве, в военной и космической сфере, в медицине, образовании, в быту, - отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. - У нашей страны огромный потенциал для создания отечественной электронной продукции. Но решение этой задачи невозможно без подготовки профессиональных кадров. По поручению Президента Правительство ежегодно увеличивает количество бюджетных мест в вузах, ориентируясь на запросы рынка».

Специалистов в области электроники и информационных технологий готовят и в вузах Самарской области. Факультеты по данным направлениям ежегодно демонстрируют высокий конкурс. Среди абитуриентов не только ребята из Самарской области, но и из других регионов и стран.

«Подготовке инженеров в области IT и электроники сегодня уделяется особое внимание по всей стране, - говорит проректор по развитию кадрового потенциала и воспитательной работе Евгений Франк. - Это очень востребованные направления подготовки и в Самарском Политехе. Сегодня конкурс на поступление в институт автоматики и информационных технологий нашего университета очень высок. В заявлениях абитуриентов первый приоритет отдаётся, в основном, направлениям, связанным с информационными технологиями, информационной безопасностью, электроникой, приборостроением, системным анализом. В этом году на IT-направления подготовки выделено 422 бюджетных места. Это больше, чем в прошлом году. Кроме того, не так давно в нашем университете открылся дизайн-центр «Современные радиоэлектронные комплексы». Сотрудники нового подразделения совместно с московскими партнерами занимаются исследованиями и разработками микроэлектронных устройств. Это поможет выстроить более чёткую системную связь между промышленным сектором в области микроэлектроники и Самарским Политехом. Я уверен, это направление будет одним из ключевых в программе развития нашего университета на ближайшие 3-5 лет».

На государственном уровне есть понимание, насколько важны и востребованы сейчас специалисты в сфере технологий, электроники и IT. Тем более сейчас, когда против страны обрушились санкции со стороны Запада. России нужны профессионалы, и она создает для них условия обучения и работы. В вузах созданы программы, когда студенты уже на этапе обучения могут начать работать на предприятиях.

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