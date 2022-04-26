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В самарских школах учебная неделя началась с церемонии торжественного поднятия флага и исполнения гимна России



Одной из первых стала школа №7. С сентября нововведение распространится на все школы страны, но уже сейчас церемония проводится в образовательных учреждениях, где есть такая техническая возможность.



В торжественном мероприятии приняли участие представители педагогического коллектива школы №7, ученики девятых классов и активисты юнармейского отряда. Они выстроились перед памятником Герою России Михаилу Калашникову, в честь которого и было названо образовательное учреждение. Учащиеся вынесли знамя школы, прозвучал гимн, и флаг подняли на флагштоке.

