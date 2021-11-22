В самарских школах не хватает 600 учителей

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В 155 школах Самары наблюдается дефицит педагогов. Многие учителя работают сразу на двух ставках, но это не спасает ситуацию.

— Внесение изменений в федеральное законодательство позволило принимать на работу в школу студентов старших курсов. Но даже с учетом этого руководители образовательных учреждений вынуждены перераспределять часы работы среди педагогов школы. Это приводит к увеличению нагрузки на специалистов, также директора принимают учителей по внешнему совместительству. Таким образом, оказалось, что 257 учителей начальных классов в Самаре сейчас работают в две смены, то есть ведут не только уроки, но и классное руководство. А еще 2745 учителей-предметников, которые ведут уроки в 5–11-х классах, работают на двух ставках и более, — пояснила руководитель управления общего и дополнительного образования департамента образования Самары Юлия Макарова.

Сейчас в самарских школах трудятся 6 тысяч 282 учителя. По подсчетам специалистов, в городе не хватает еще 600 педагогов. Сложившуюся ситуацию чиновники считают критической.

— 92% из работающих в самарских школах учителей — женщины. 53% педагогического состава Самары имеют стаж работы более 20 лет и еще 20% учителей с опытом работы свыше 10 лет, — сообщили в городском департаменте образования.

Причина дефицита — зарплаты, не соответствующие нагрузкам. В конце 2020 года в Министерстве образования и науки сообщили данные о заработной плате педагогов 63-го региона. По словам чиновников, средний заработок учителей в школах составил 33 тысячи рублей, пишет 63.ру.

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