В самарских школах не хватает 600 учителей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сотрудники МЧС совместно с председателем ТОС поселка провели подворовые обходы.
МЧС СО: жителям поселка Шмидта напомнили о том, как не допустить пожаров в отопительный сезон
В Самаре за сутки заболели 479 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Ежедневно с 9.00 до 20.00 жители региона смогут сделать прививку от COVID-19 в данном пункте.
С 24 ноября в Самарском медицинском колледже имени Нины Ляпиной будет работать пункт вакцинации
В составе сборной Федерации прыжков на батуте России выступили тольяттинские спортсмены Михаил Мельник и Кирилл Пантелеев.
Тольяттинские спортсмены завоевали по две медали на ЧМ по прыжкам на батуте
Международный день памяти жертв ДТП ежегодно проводится во всем мире в третье воскресенье ноября.
Полицейские и общественники региона провели мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв ДТП
Выявлено более 2700 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГИБДД СО: итоги целенаправленных рейдовых мероприятий с 19 по 21 ноября
Самарский шпажист Павел Сухов - победитель этапа Кубка мира
Самарский шпажист Павел Сухов - победитель этапа Кубка мира
Названы четыре ошибки при лечении простуды
Названы четыре ошибки при лечении простуды
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.76
0.16
EUR 82.58
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
В УФСИН СО состоялось чествование ветеранов УИС
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В самарских школах не хватает 600 учителей

22 ноября 2021 09:58
360
В самарских школах не хватает 600 учителей

В 155 школах Самары наблюдается дефицит педагогов. Многие учителя работают сразу на двух ставках, но это не спасает ситуацию.

— Внесение изменений в федеральное законодательство позволило принимать на работу в школу студентов старших курсов. Но даже с учетом этого руководители образовательных учреждений вынуждены перераспределять часы работы среди педагогов школы. Это приводит к увеличению нагрузки на специалистов, также директора принимают учителей по внешнему совместительству. Таким образом, оказалось, что 257 учителей начальных классов в Самаре сейчас работают в две смены, то есть ведут не только уроки, но и классное руководство. А еще 2745 учителей-предметников, которые ведут уроки в 5–11-х классах, работают на двух ставках и более, — пояснила руководитель управления общего и дополнительного образования департамента образования Самары Юлия Макарова.

Сейчас в самарских школах трудятся 6 тысяч 282 учителя. По подсчетам специалистов, в городе не хватает еще 600 педагогов. Сложившуюся ситуацию чиновники считают критической.

— 92% из работающих в самарских школах учителей — женщины. 53% педагогического состава Самары имеют стаж работы более 20 лет и еще 20% учителей с опытом работы свыше 10 лет, — сообщили в городском департаменте образования.

Причина дефицита — зарплаты, не соответствующие нагрузкам. В конце 2020 года в Министерстве образования и науки сообщили данные о заработной плате педагогов 63-го региона. По словам чиновников, средний заработок учителей в школах составил 33 тысячи рублей, пишет 63.ру.

Фото: Pixabay.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 1 648 жителей Самарской области заболели коронавирусом
22 ноября 2021  12:50
Еще 1 648 жителей Самарской области заболели коронавирусом
137
Дмитрий Азаров добился поддержки важных для региона проектов на федеральном уровне
22 ноября 2021  10:41
Дмитрий Азаров добился поддержки важных для региона проектов на федеральном уровне
235
Еще 1 661 житель Самарской области заболел коронавирусом
21 ноября 2021  13:05
Еще 1 661 житель Самарской области заболел коронавирусом
702
Дмитрий Азаров пригласил бизнес-сообщество Франции к расширению сотрудничества с регионом.
20 ноября 2021  20:44
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Франции в России Пьером Леви
1035
Еще 1 762 жителя Самарской области заболели коронавирусом
20 ноября 2021  13:01
Еще 1 762 жителя Самарской области заболели коронавирусом
856
Весь список