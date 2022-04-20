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В Самаре в историческом парке «Россия – Моя история» состоялся финал серии интеллектуальных игр "Первый император"

20 апреля 2022 13:39
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В Самаре в историческом парке «Россия – Моя история» состоялся финал серии интеллектуальных игр "Первый император"

В Самаре в историческом парке «Россия – Моя история» состоялся финал серии интеллектуальных игр "Первый император", посвященных 350-летию со дня рождения Петра I. Участниками игры стали более 200 школьников областного центра.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, 2022 год в России официально объявлен годом Петра I - последнего царя всея Руси (1682-1721) и первого российского императора (1721-1725).

В рамках празднования этой значимой даты в Историческом парке "Россия - Моя история" прошла интеллектуальная игра для школьников 6-9 классов «Первый император», приуроченной к 350-летию со дня рождения Петра I.

Игра состоит из трех уровней разной сложности и направлена на развитие познавательного интереса к различным сферам деятельности Петра Алексеевича, касающихся как истории России в целом, так и региональной истории. 

15 апреля в 15:00 состоялся завершающий этап игры. За все этапы игры участие приняли более 200 школьников из Самары. В ходе финальной игры была выявлена самая эрудированная команда школьников.
По итоговым результатам места распределились следующим образом:
1 место - команда "Птенцы гнезда Петрова" Школа №7.
2 место - команда "Зоринцы" Школа №174.
3 место - команда "Великое посольство" Гимназия №3 и команда "Флагманы истории" Школа №132.
4 место - команда "Реформаторы" Школа №129.
5 место - команда "Реформаторы" Школа №85.

Знания были награждены "хлебом и зрелищами" - призами от партнеров:

  • Пригласительные в Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина и его филиалы - Исторический парк "Россия - Моя история", Дом-музей М.В. Фрунзе, Дом - музей В.И. Ленина, Музей Модерна.
  • Для победителей - абонемент от исторического парка на 4 экскурсии, квест и мастер-класс от исторического парка "Россия – Моя история"
  • Билеты в Мягкий Кинотеатр Гудок
  • Сертификаты от Pizza Ricca

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