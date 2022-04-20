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В Самаре в историческом парке «Россия – Моя история» состоялся финал серии интеллектуальных игр "Первый император", посвященных 350-летию со дня рождения Петра I. Участниками игры стали более 200 школьников областного центра.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, 2022 год в России официально объявлен годом Петра I - последнего царя всея Руси (1682-1721) и первого российского императора (1721-1725).

В рамках празднования этой значимой даты в Историческом парке "Россия - Моя история" прошла интеллектуальная игра для школьников 6-9 классов «Первый император», приуроченной к 350-летию со дня рождения Петра I.

Игра состоит из трех уровней разной сложности и направлена на развитие познавательного интереса к различным сферам деятельности Петра Алексеевича, касающихся как истории России в целом, так и региональной истории.

15 апреля в 15:00 состоялся завершающий этап игры. За все этапы игры участие приняли более 200 школьников из Самары. В ходе финальной игры была выявлена самая эрудированная команда школьников.

По итоговым результатам места распределились следующим образом:

1 место - команда "Птенцы гнезда Петрова" Школа №7.

2 место - команда "Зоринцы" Школа №174.

3 место - команда "Великое посольство" Гимназия №3 и команда "Флагманы истории" Школа №132.

4 место - команда "Реформаторы" Школа №129.

5 место - команда "Реформаторы" Школа №85.



Знания были награждены "хлебом и зрелищами" - призами от партнеров: